После недовольства жителей Башкирии компанию лишили права на добычу недр

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
После майских недовольств «варварской» разработкой земель в Баймакском районе и народных собраний, с требованиями навести порядок в сфере недропользования, одна из компаний, работавшая в республике компания лишилась права на добычу недр.
Лицензия «Евразийской горнопромышленной компании» не предполагала добычу полезных ископаемых, а лишь позволяла вести только поиск и оценку месторождений. Сообщил Абдрахманов и о том, что расположение и площадь лицензионного участка также вызывали серьезные вопросы.
Руководство «Евразийской горнопромышленной компании» после общения с представителями власти согласился досрочно прекратить право пользования недрами.
Напомним, в мае жители ряда сел Зауралья провели согласованные сходы граждан, а после записали видеообращение к президенту Путину, главе СК РФ Бастрыкину и генпрокурору Краснову. Бастрыкин взял «золотую» историю из Башкирии на контроль.