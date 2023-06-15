После недовольства жителей Башкирии компанию лишили права на добычу недр

Лицензия «Евразийской горнопромышленной компании» не предполагала добычу полезных ископаемых, а лишь позволяла вести только поиск и оценку месторождений. Сообщил Абдрахманов и о том, что расположение и площадь лицензионного участка также вызывали серьезные вопросы.