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После недовольства жителей Башкирии компанию лишили права на добычу недр

15 июня 2023, 15:45
Фото: 1MI

В Башкирии права добычи золота и недр лишили Евразийскую горнопромышленную компанию

О том, как власти повели себя с компанией с проблемной лицензией рассказал зам премьер-министра Башкирии Азамат Абдрахманов, 15 июня.

После майских недовольств «варварской» разработкой земель в Баймакском районе и народных собраний, с требованиями навести порядок в сфере недропользования, одна из компаний, работавшая в республике компания лишилась права на добычу недр.

Лицензия «Евразийской горнопромышленной компании» не предполагала добычу полезных ископаемых, а лишь позволяла вести только поиск и оценку месторождений. Сообщил Абдрахманов и о том, что расположение и площадь лицензионного участка также вызывали серьезные вопросы.

Руководство «Евразийской горнопромышленной компании» после общения с представителями власти согласился досрочно прекратить право пользования недрами.

Напомним, в мае жители ряда сел Зауралья провели согласованные сходы граждан, а после записали видеообращение к президенту Путину, главе СК РФ Бастрыкину и генпрокурору Краснову. Бастрыкин взял «золотую» историю из Башкирии на контроль.

За незаконную добычу в Башкирии компания получила штраф 2,2 млн и лишилась золота
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#Башкортостан#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии
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