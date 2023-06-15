Подросток из Уфы пропагандировал запрещенную идеологию в сети

По версии следствия, в период с октября 2021 года по март 2022 года 17-летний парень из Уфы переписывался в соцсетях с представителями террористической организации. В рамках данной переписки молодой человек выразил свою приверженность идеям и идеологии террористической организации. Позднее он получил документ, в котором подтверждался факт его вступления в организацию.