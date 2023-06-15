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Подросток из Уфы пропагандировал запрещенную идеологию в сети

15 июня 2023, 08:26
Фото: 1MI

В Уфе подростка обвинили в участии в террористической организации

Проживающий в Уфе несовершеннолетний общался в соцсетях с представителями террористической организации, а после вступления в неё сам стал заниматься пропагандой террористической идеологии в сети, сообщает пресс-служба регионального СК

По версии следствия, в период с октября 2021 года по март 2022 года 17-летний парень из Уфы переписывался в соцсетях с представителями террористической организации. В рамках данной переписки молодой человек выразил свою приверженность идеям и идеологии террористической организации. Позднее он получил документ, в котором подтверждался факт его вступления в организацию.

В дальнейшем подросток занялся пропагандированием идей террористической организации в сети. В частности, он рассказывал о деятельности организации в переписка с пользователями популярного мессенджера. Помимо этого подросток занимался финансированием террористической деятельности. Он перевел некую денежную сумму руководителю организации.

Факт участия несовершеннолетнего в террористической деятельности был выявлен оперативниками УФСБ России по Республике Башкортостан. В настоящее время следователями организован комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления.

Напомним, днем ранее в городе Стерлитамак на несовершеннолетнюю девочку возбудили дело по террористической статье. В ходе проверки было выявлено, что школьница уже не менее года придерживается идеологии террористического и запрещенного в РФ движения «Колумбайн», которое поощряет и пропагандирует насилие в школах.

*Движение признано террористическим и запрещено в России.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Происшествия#Общество#Терроризм#Экстремизм и терроризм#Подросток
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