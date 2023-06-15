Пилот самолёта из Уфы сделал заявление и ушел на второй круг

Экипаж воздушного судна сообщил, что после выпуска закрылков в положение 30, они остановились в положении 25. Было принято решение уйти на второй круг, оставив ручку выпуска/уборки закрылков в положении 30. После касания взлетно-посадочной полосы закрылки ушли на 30.