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Пилот самолёта из Уфы сделал заявление и ушел на второй круг

15 июня 2023, 07:50
Фото: 1MI

Экипаж самолета Уфа-Сургут не смог посадить судно и ушел на второй круг

Самолет осуществлял перелет Уфа-Сургут, неисправность произошла во время посадки в аэропорту назначения.

Самолет авиакомпании «Utair» не сразу смог приземлиться в аэропорту назначения. Как сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент», рейс Уфа-Сургут уже находился в процессе посадки, когда была обнаружена неисправность.

Экипаж воздушного судна сообщил, что после выпуска закрылков в положение 30, они остановились в положении 25. Было принято решение уйти на второй круг, оставив ручку выпуска/уборки закрылков в положении 30. После касания взлетно-посадочной полосы закрылки ушли на 30.

Позже некорректная работа механизации крыла была подтверждена, выполняются работы по поиску и устранения причин неисправности. Эксплуатация воздушного судна на это время приостановлена.

#Элина Сайфранова#Общество#Самолеты#Самолет#Авиакомпании
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