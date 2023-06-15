Открыты продажи квартир в новой очереди строительства ЖК «Михайловка Green Place»

Posted Вчера, 13:10
Published Вчера, 13:10
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Сегодня стартовали продажи квартир в новой очереди строительства комфортабельного жилого комплекса «Михайловка Green Place» от крупнейшего застройщика загородной недвижимости Республики Башкортостан, ГК «Жилой Квартал».
— ЖК «Михайловка Green Place» — для нас не просто жилой комплекс. Разрабатывая проект, мы стремились создать особую атмосферу «города на природе». Мы преследовали цель создать продукт, где людям не придётся выбирать между комфортом городской среды и уютом жизни на природе. Именно поэтому мы не просто нашли красивое место, а возводя проект реализуем инфраструктуру с необходимыми социальными объектами и всю инженерию: дороги, электричество, водопровод, канализация и т. д. — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
ЖК «Михайловка Green Place» пользуется большой популярностью у уфимцев, и это не удивительно, ведь для его возведения застройщик выбрал один из самых тихих и экологически чистых районов пригорода Уфы. Рядом леса, озёра, отсутствие промышленных предприятий и загруженных трасс, но при это развитая транспортная сеть и близость к городу.
Но самое приятное для большинства жителей мегаполиса — развитая инфраструктура в пешей доступности. Жильцам ЖК «Михайловка Green Place» не нужно рано вставать и везти ребёнка в детский сад или школу на другой конец города, до них буквально несколько минут неторопливым шагом. Прямо на территории ЖК детские и спортивные площадки, зоны отдыха и прогулок, кафе и магазины, поликлиника и аптеки. Здесь есть всё, что может пригодиться в ежедневной жизни.
Кроме того, застройщик продумал вопросы безопасности — территория ЖК закрыта, а периметр домов и общественные пространства находятся под наблюдением видеокамер.
— Новая очередь — это односекционный девятиэтажный дом, в котором представлены наиболее популярные планировочные решения с оптимальными метражами от 38 до 67 кв. метров. А стоимость квартир на этапе старта продаж всего от 3,7 млн рублей. — отметили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Старт продаж — это лучшие цены, а, значит, и самое удачное время для покупки. Главное успеть купить, ведь по статистике около ХХ% квартир распродаются за первый месяц. Что в дальнейшем сильно сужает вариативность вашего выбора.
Также важно отметить, что после покупки квартиры мечты в ЖК «Михайловка Green Place» вы сможете вернуть налоговый вычет до 910 000 рублей!
Напомним, что ГК «Жилой Квартал» всегда возводит и сдаёт кирпичные дома в срок и имеет высший балл надёжности по данным Единого Реестра Застройщиков.
Узнать больше о проектах застройщика можно по телефону 8 (347) 22-50-276 или в офисах продаж ГК «Жилой Квартал» по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13 и ЖК «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1 а, ЖК «Гудвилл Парк», с. Шмидтово, ул. Ромашковая, д 10, ЖК «Зубово Life 2», с. Зубово, ул. Авроры, д. 1а.
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