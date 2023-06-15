Открыты продажи квартир в новой очереди строительства ЖК «Михайловка Green Place»

Но самое приятное для большинства жителей мегаполиса — развитая инфраструктура в пешей доступности. Жильцам ЖК «Михайловка Green Place» не нужно рано вставать и везти ребёнка в детский сад или школу на другой конец города, до них буквально несколько минут неторопливым шагом. Прямо на территории ЖК детские и спортивные площадки, зоны отдыха и прогулок, кафе и магазины, поликлиника и аптеки. Здесь есть всё, что может пригодиться в ежедневной жизни.