На полях ПМЭФ глава РЭО Буцаев подписал меморандум о сотрудничестве с МГИМО

Согласно соглашению, в рамках партнерства будет разработана магистерская программа по устойчивому развитию, а также программы повышения квалификации, производственной практики и преподавания. Предполагается также отбор талантливых студентов через олимпиады, акселераторы, чемпионаты и другие мероприятия.