На полях ПМЭФ глава РЭО Буцаев подписал меморандум о сотрудничестве с МГИМО

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Меморандум был подписан генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым и ректором МГИМО Анатолием Торкуновым во время XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет inkazan.ru.
Согласно соглашению, в рамках партнерства будет разработана магистерская программа по устойчивому развитию, а также программы повышения квалификации, производственной практики и преподавания. Предполагается также отбор талантливых студентов через олимпиады, акселераторы, чемпионаты и другие мероприятия.
Институт международной торговли и устойчивого развития (ИМТУР МГИМО) будет обеспечивать научное сопровождение проектов РЭО через свое научное подразделение «Международный центр устойчивого развития».
Для сближения бизнес-сообщества и науки в сфере подготовки профессиональных кадров РЭО и МГИМО планируют реализовать магистерскую программу по менеджменту устойчивого развития.
Также будет представлена программа повышения квалификации для сотрудников РЭО и всех заинтересованных лиц в области экономики замкнутого цикла, устойчивого развития, зеленого инвестирования, ESG-рисков и ESG-трансформации.
Студенты ИМТУР смогут проходить практику в Российском экологическом операторе для расширения своих практических навыков и освоения современных технологий, включая возможность выполнять дипломные проекты и научно-исследовательскую работу.
РЭО и МГИМО также планируют совместно разрабатывать учебные курсы и программы, проводить консультации, семинары, подготовку к изданию совместных учебников и научных публикаций.