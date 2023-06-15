Месячная аудитория «СберБанк Онлайн» составит 80 миллионов пользователей

Царев добавил, что банк развивает не только цифровой канал, но и разные удобные способы оплаты. «У нас есть SberPay для оплаты телефоном на андроиде, это популярный метод, у нас 5 млн клиентов его использует, при этом можно заплатить и QR. Поэтому мы обеспечиваем клиенту все способы, и каждый выбирает тот, который нативно подходит именно ему. И мы думаем, как дальше улучшать каждый из этих сервисов», — рассказал он.