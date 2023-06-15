Корпорация МСП: Лучшие экономические итоги 2022 года — у торговли и ресторанов

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
«В списке отраслей-лидеров также деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам», — подытожил глава МСП.
Корпорация МСП раскрыла информацию по ежегодной оценке субъектов РФ в части динамики переходов между категориями бизнеса. Исаевич также перечислил регионы, которые вышли в лидеры по приросту числа переходов субъектов МСП в более высокие категории в прошлом году по сравнению с позапрошлым, пишут РИА Новости.
Согласно данным, которые представил Исаевич, абсолютное лидерство в рейтинге по числу переходов из категории «микро-» в малый бизнес признали за Ингушетией. Далее в списке лидирующих субъектов расположились Калмыкия, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ и Кабардино-Балкария. По росту числа переходов из микро- в категорию среднего бизнеса лидирующие позиции закрепили за собой Ульяновская, Мурманская и Архангельская области, Алтайский и Красноярский край. Наиболее впечатляющие показатели в плане ротации между малым и средним бизнесом — за Республикой Саха (Якутия), Вологодской, Саратовской областью, республиками Бурятией и Адыгеей.
В статистике Корпорации МСП также содержится информация о доле субъектов МСП, продемонстрировавших рост. По этому показателю ведущие позиции за Москвой (0,75% от общего числа МСП), Санкт-Петербургом (0,68%), Удмуртией (0,58%), Воронежской (0,56%) и Омской областями (0,54%).
Ранее, выступая на ПМЭФ-2023, замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова рассказала, что по итогам 2022 года рост зафиксировали почти у 28 тысяч малых и микропредприятий, переведенных в более высокую категорию бизнеса. В целом, в соответствии с показателями переходов МСП-компаний в более высокие категории, 2022 год принес итоги, которые почти на 8,5% превзошли результаты 2021-го.
На сегодня МСП-предприятия могут рассчитывать на меры поддержки различных видов в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».