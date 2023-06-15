Корпорация МСП: Лучшие экономические итоги 2022 года — у торговли и ресторанов

Согласно данным, которые представил Исаевич, абсолютное лидерство в рейтинге по числу переходов из категории «микро-» в малый бизнес признали за Ингушетией. Далее в списке лидирующих субъектов расположились Калмыкия, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ и Кабардино-Балкария. По росту числа переходов из микро- в категорию среднего бизнеса лидирующие позиции закрепили за собой Ульяновская, Мурманская и Архангельская области, Алтайский и Красноярский край. Наиболее впечатляющие показатели в плане ротации между малым и средним бизнесом — за Республикой Саха (Якутия), Вологодской, Саратовской областью, республиками Бурятией и Адыгеей.