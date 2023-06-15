mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

Изображение материала

Корпорация МСП: Лучшие экономические итоги 2022 года — у торговли и ресторанов

15 июня 2023, 08:21
Фото: 1MI
Чаще других в 2022 году рост отмечали за МСП-компаниями, действующими в сфере оптовой и розничной торговли, а также в ресторанном бизнесе. Об этом в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме — 2023 заявил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«В списке отраслей-лидеров также деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам», — подытожил глава МСП.

Корпорация МСП раскрыла информацию по ежегодной оценке субъектов РФ в части динамики переходов между категориями бизнеса. Исаевич также перечислил регионы, которые вышли в лидеры по приросту числа переходов субъектов МСП в более высокие категории в прошлом году по сравнению с позапрошлым, пишут РИА Новости.

Согласно данным, которые представил Исаевич, абсолютное лидерство в рейтинге по числу переходов из категории «микро-» в малый бизнес признали за Ингушетией. Далее в списке лидирующих субъектов расположились Калмыкия, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ и Кабардино-Балкария. По росту числа переходов из микро- в категорию среднего бизнеса лидирующие позиции закрепили за собой Ульяновская, Мурманская и Архангельская области, Алтайский и Красноярский край. Наиболее впечатляющие показатели в плане ротации между малым и средним бизнесом — за Республикой Саха (Якутия), Вологодской, Саратовской областью, республиками Бурятией и Адыгеей.

В статистике Корпорации МСП также содержится информация о доле субъектов МСП, продемонстрировавших рост. По этому показателю ведущие позиции за Москвой (0,75% от общего числа МСП), Санкт-Петербургом (0,68%), Удмуртией (0,58%), Воронежской (0,56%) и Омской областями (0,54%).

Ранее, выступая на ПМЭФ-2023, замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова рассказала, что по итогам 2022 года рост зафиксировали почти у 28 тысяч малых и микропредприятий, переведенных в более высокую категорию бизнеса. В целом, в соответствии с показателями переходов МСП-компаний в более высокие категории, 2022 год принес итоги, которые почти на 8,5% превзошли результаты 2021-го.

На сегодня МСП-предприятия могут рассчитывать на меры поддержки различных видов в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Подпишитесь
«Скоро сожрут всё»: смотрим, как жуткие насекомые атаковали леса в Башкирии
Сегодня, 06:45
Власти Башкирии сделали заявление о семьях, пострадавших на отдыхе за границей
Сегодня, 07:47
Пилот самолёта из Уфы сделал заявление и ушел на второй круг
Сегодня, 07:50
Десять жителей Башкирии стали жертвами стихии на отдыхе за границей
Сегодня, 05:16
Бишбармак за 3 тысячи: смотрим меню и цены в ресторане «Башкортостан» на форуме ПМЭФ
Сегодня, 04:48
Смотрим на будущий ЖК бизнес-класса в географическом центре Уфы
Сегодня, 06:42