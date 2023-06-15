Комплекс ТКО в Калужской области рассчитан на обработку 150 тысяч тонн отходов в год

В мае 2023 года Калужская область подписала соглашение о концессии на строительство объекта по обработке и утилизации ТКО. Комплекс способен обрабатывать до 150 000 тонн отходов в год.