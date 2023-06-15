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Комплекс ТКО в Калужской области рассчитан на обработку 150 тысяч тонн отходов в год

15 июня 2023, 15:59
В мае 2023 года Калужская область подписала соглашение о концессии на строительство объекта по обработке и утилизации ТКО. Комплекс способен обрабатывать до 150 000 тонн отходов в год.

Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава региона Владислав Шапша провели встречу на Петербургском международном экономическом форуме. Они обсудили данный проект и подписали договор о взаимодействии для развития региональной инфраструктуры обращения с ТКО, пишет gorod55.ru.

Буцаев отметил, что комплекс может обрабатывать до 150 000 тонн отходов в год и утилизировать до 45 000 тонн. Стоимость проекта оценивается в 3 млрд рублей. На встрече стороны обговорили возможность привлечения для финансирования средств Российского экологического оператора.

В настоящее время ведётся подготовка к проектным работам. Сформированное задание будет согласовано с ППК «РЭО». Также поступила информация о том, что земельный участок для комплекса уже выбран, сейчас готовится договор аренды.

Создание объекта позволит региону выполнить целевые показатели по сокращению объемов захоронения отходов вдвое и 100%-ной обработке ТКО.

Основной задачей Российского экологического оператора остаётся формирование комплексной системы обращения с ТКО в нашей стране. Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо для сокращения объемов захоронения ТКО и снижения экологической нагрузки на граждан Российской Федерации.

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