Из Уфы до конца нынешнего года откроют новые международные направления

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Власти Башкирии на полях XXVI Петербургского международного экономического форума обсудили с председателем совета директоров авиакомпании «Азимут» Павлом Удодом совместную работу и вероятные перспективы сотрудничества.
Так Павел Удод не только высоко оценивал текущее взаимодействие, но и сообщил о том, что уже в нынешнем 2023 году из Уфы могут запустить внутренние рейсы в Кемерово, а также зарубежные в Тбилиси и Тель-Авив.
Кроме того председатель совета директоров «Азимута» высказался и о том, что «в перспективе аэропорт Уфы может вырасти до уровня хаба.