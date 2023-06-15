mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Изображение материала

Из Уфы до конца нынешнего года откроют новые международные направления

15 июня 2023, 11:03
Фото: 1MI

В 2023 году из Уфы планируют запустить авиарейсы до Тбилиси и Тель-Авива

О новых рейсах из аэропорта Уфы и о его перспективе стать хабом говорили на XXVI ПМЭФ 15 июня.

Власти Башкирии на полях XXVI Петербургского международного экономического форума обсудили с председателем совета директоров авиакомпании «Азимут» Павлом Удодом совместную работу и вероятные перспективы сотрудничества.

Так Павел Удод не только высоко оценивал текущее взаимодействие, но и сообщил о том, что уже в нынешнем 2023 году из Уфы могут запустить внутренние рейсы в Кемерово, а также зарубежные в Тбилиси и Тель-Авив.

Кроме того председатель совета директоров «Азимута» высказался и о том, что «в перспективе аэропорт Уфы может вырасти до уровня хаба.

Число рейсов из Уфы в Ереван планируют увеличить с 29 мая
Узнать подробнее
Читайте также:
Из Уфы появятся новые рейсы на побережье Средиземного моря
#Ирина Деревянчук#Город#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт
Подпишитесь
Банщицы как овчарки: как выглядят 9 общественных бань в Уфе, если нет горячей воды
Сегодня, 10:49
Неожиданность для всех: узнали, где продается самая вкусная клубника в Уфе
Сегодня, 10:55
Пилот самолёта из Уфы сделал заявление и ушел на второй круг
Сегодня, 07:50
29 детей едва не сгорели в игровой комнате в Башкирии
Сегодня, 10:36
Бишбармак за 3 тысячи: смотрим меню и цены в ресторане «Башкортостан» на форуме ПМЭФ
Сегодня, 04:48
Смотрим на будущий ЖК бизнес-класса в географическом центре Уфы
Сегодня, 06:42