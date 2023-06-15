Инвестиции в экологию: РЭО осуществляет крупный проект по обработке ТКО в Коми

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
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Updated Сегодня, 14:46
Детали этого проекта обсудили на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) генеральный директор РЭО Денис Буцаев и глава республики Владимир Уйба.
В ходе встречи было подписано соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает реализацию инвестиционных проектов по созданию объектов по обработке ТКО в регионе, в том числе с использованием концессионных соглашений, пишет gorod55.ru.
Денис Буцаев сообщил, что планируется строительство двух комплексов по обработке и утилизации ТКО для северного и южного кустов в Республике Коми. На встрече обсудили детали проектов и заключили двустороннее соглашение, чтобы продолжить работу по реализации инвестиционных проектов.
РЭО готов обеспечить финансирование до 95% от общего объема инвестиций для одного из этих комплексов с помощью льготного займа концессионеру, используя средства, полученные от размещения облигаций ППК. Эта сумма может превысить 2 млрд рублей. Окончательный объем финансовой поддержки будет определен после разработки инвестором проектно-сметной документации и прохождения государственных экспертиз.
Площадки для строительства комплексных объектов по обращению с отходами в Республике Коми будут определены с учетом мнения жителей, встречи с которыми будут организованы Общественной палатой Республики Коми. Результаты работы будут объявлены в ближайшее время. Внедрение таких объектов в эксплуатацию позволит региону приблизиться к достижению целей национального проекта «Экология».