Инвестиции в экологию: РЭО осуществляет крупный проект по обработке ТКО в Коми

РЭО готов обеспечить финансирование до 95% от общего объема инвестиций для одного из этих комплексов с помощью льготного займа концессионеру, используя средства, полученные от размещения облигаций ППК. Эта сумма может превысить 2 млрд рублей. Окончательный объем финансовой поддержки будет определен после разработки инвестором проектно-сметной документации и прохождения государственных экспертиз.