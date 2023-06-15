mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:46

Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

Изображение материала

Инвестиции в экологию: РЭО осуществляет крупный проект по обработке ТКО в Коми

15 июня 2023, 14:46
Фото: piqsels.com
Российский экологический оператор (РЭО) выразил готовность вложить свыше 2 млрд рублей в комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Республике Коми.

Детали этого проекта обсудили на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) генеральный директор РЭО Денис Буцаев и глава республики Владимир Уйба.

В ходе встречи было подписано соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает реализацию инвестиционных проектов по созданию объектов по обработке ТКО в регионе, в том числе с использованием концессионных соглашений, пишет gorod55.ru.

Денис Буцаев сообщил, что планируется строительство двух комплексов по обработке и утилизации ТКО для северного и южного кустов в Республике Коми. На встрече обсудили детали проектов и заключили двустороннее соглашение, чтобы продолжить работу по реализации инвестиционных проектов.

РЭО готов обеспечить финансирование до 95% от общего объема инвестиций для одного из этих комплексов с помощью льготного займа концессионеру, используя средства, полученные от размещения облигаций ППК. Эта сумма может превысить 2 млрд рублей. Окончательный объем финансовой поддержки будет определен после разработки инвестором проектно-сметной документации и прохождения государственных экспертиз.

Площадки для строительства комплексных объектов по обращению с отходами в Республике Коми будут определены с учетом мнения жителей, встречи с которыми будут организованы Общественной палатой Республики Коми. Результаты работы будут объявлены в ближайшее время. Внедрение таких объектов в эксплуатацию позволит региону приблизиться к достижению целей национального проекта «Экология».

Подпишитесь
Банщицы как овчарки: как выглядят 9 общественных бань в Уфе, если нет горячей воды
Сегодня, 10:49
Неожиданность для всех: узнали, где продается самая вкусная клубника в Уфе
Сегодня, 10:55
Пилот самолёта из Уфы сделал заявление и ушел на второй круг
Сегодня, 07:50
29 детей едва не сгорели в игровой комнате в Башкирии
Сегодня, 10:36
Бишбармак за 3 тысячи: смотрим меню и цены в ресторане «Башкортостан» на форуме ПМЭФ
Сегодня, 04:48
Смотрим на будущий ЖК бизнес-класса в географическом центре Уфы
Сегодня, 06:42