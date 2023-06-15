Голый лес, жители Башкирии в беде в Абхазии и пожар в комнате квестов с 29 детьми

15 июня редакция Mkset решил попробовать клубнику из трех ценовых сегментов, от лоу-прайс по 180 рублей за килограмм до тяжелого люкса за 480. Результаты не удивили и с ними можно ознакомиться здесь. Еще немного вкусненького — посплетничали с продавцами меда на рынке и разузнали, что будет с урожаем и с ценами.