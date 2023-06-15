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Голый лес, жители Башкирии в беде в Абхазии и пожар в комнате квестов с 29 детьми

15 июня 2023, 16:36
Фото: 1MI
Собрали в одном материале самые важные новости Уфы и Башкирии от 15 июня.

Десять жителей Башкирии стали жертвами стихии на отдыхе за границей. На юге России бушует стихия и в Абхазии из-за селевого потока и сильного 10 жителей Башкирии, 7 из которых дети, остались без документов, но к счастью остались живы. Они помещены в безопасные условия и получают всю необходимую помощь. Власти республики тем временем сообщили о том как отдыхающие попадут домой не имея документов, удостоверяющих личность.

Жители Башкирии показали последствия нашествия непарного шелкопряда. Несмотря на заявления Минлесхоза о безопасности активности по поеданию лесной листвы непарным шелкопрядом, жители с тревогой публикуют голые леса и опасаются, что деревья могут погибнуть. Ждем ответ от министерства, который успокоит жителей региона.

После известия о стерлитамакской школьнице, пропагандировавшей запрещенную в РФ идеологию «Колумбайн»* появилась новость о подростке из Уфы, которого обвиняют в пропаганде и финансировании терроризма. Примечательно, что факт вступления молодого человека в террористическую организацию подкреплен документально.

В Башкирии чудом без жертв обошелся пожар в здании, где проводились детские развлекательные квесты. На момент возгорания в кирпичном здании находились 33 человека, 29 из которых дети. Все они смогли эвакуироваться, и никому из них не понадобилась помощь медиков.

15 июня редакция Mkset решил попробовать клубнику из трех ценовых сегментов, от лоу-прайс по 180 рублей за килограмм до тяжелого люкса за 480. Результаты не удивили и с ними можно ознакомиться здесь. Еще немного вкусненького — посплетничали с продавцами меда на рынке и разузнали, что будет с урожаем и с ценами.

*Движение признано террористическим и запрещено в России.

#Ирина Деревянчук#Пожар#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы
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