Экс-первый зам прокурора Башкирии получил новое назначение

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
В прокуратуре Башкирии произошли кадровые изменения. Свой пост в связи с переходом на более высокую должность в другой регион оставил первый заместитель прокурора Башкирии Александр Грязников, занимавший этот пост с 2020 года.
В целом в надзорных органах Грязников служит с 2002 года. Карьеру он продолжит в должности заместителя прокурора республики Чувашия. До работы в Башкирии, Александр Грязников работал в надзорных органах Архангельской и Омской областей.