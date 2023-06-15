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Экс-первый зам прокурора Башкирии получил новое назначение

15 июня 2023, 14:08
Фото: 1MI

Экс-первый зам прокурора Башкирии Александр Грязников назначен зампрокурора Чувашии

О переводе и повышении Александра Грязникова сообщается на сайте ведомства 15 июня.

В прокуратуре Башкирии произошли кадровые изменения. Свой пост в связи с переходом на более высокую должность в другой регион оставил первый заместитель прокурора Башкирии Александр Грязников, занимавший этот пост с 2020 года.

В целом в надзорных органах Грязников служит с 2002 года. Карьеру он продолжит в должности заместителя прокурора республики Чувашия. До работы в Башкирии, Александр Грязников работал в надзорных органах Архангельской и Омской областей.

Скандальный экс-первый зампрокурора Башкирии решил оспорить приговор на 17 лет тюрьмы
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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии
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