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Дача отменяется: похолодание придет в Башкирию уже на этой неделе

15 июня 2023, 05:43
Фото: 1MI

В Башкирии ожидается похолодание до +5 градусов и дожди с грозами

Средняя температура воздуха в дневное время в ближайшие дни составит до +25 градусов, однако в отдельных районах синоптики прогнозируют похолодание до +5, сообщает Башгидрометцентр

Так, сегодня, 15 июня, местами по республике пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха днем ожидается в пределах от +20 до +25 градусов.

В пятницу, 16 июня, на территории республики синоптики прогнозируют переменную облачность. Существенных осадков в конце рабочей недели не предвидится, однако по югу республики все же пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от +10 до +15°, по северо-востоку температура воздуха в ночное время может снизиться до +5°, днем +23, +28°

В субботу, 17 июня, также без существенных осадков, в южных районах республики ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +10, +15°, по северо-востоку до +5°, днем +20, +25°.

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