Дача отменяется: похолодание придет в Башкирию уже на этой неделе

В пятницу, 16 июня, на территории республики синоптики прогнозируют переменную облачность. Существенных осадков в конце рабочей недели не предвидится, однако по югу республики все же пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от +10 до +15°, по северо-востоку температура воздуха в ночное время может снизиться до +5°, днем +23, +28°