Дача отменяется: похолодание придет в Башкирию уже на этой неделе

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Так, сегодня, 15 июня, местами по республике пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха днем ожидается в пределах от +20 до +25 градусов.
В пятницу, 16 июня, на территории республики синоптики прогнозируют переменную облачность. Существенных осадков в конце рабочей недели не предвидится, однако по югу республики все же пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от +10 до +15°, по северо-востоку температура воздуха в ночное время может снизиться до +5°, днем +23, +28°
В субботу, 17 июня, также без существенных осадков, в южных районах республики ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +10, +15°, по северо-востоку до +5°, днем +20, +25°.