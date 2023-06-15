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Денис Буцаев рассказал о размерах инвестирования экологической отрасли со стороны РЭО

15 июня 2023, 06:58
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО) вложила в модернизацию экологической отрасли в стране 130–140 миллиардов рублей инвестиционных средств. Также она планирует направить дополнительные 100 миллиардов рублей на развитие отраслевой инфраструктуры до конца 2024 года.

Как сообщает gorod55.ru, подробнее про инвестирование со стороны ППК «РЭО» рассказал глава компании Денис Буцаев, ставший спикером ПМЭФ-2023, в рамках интервью телеканалу «Россия-24».

По словам гендиректора РЭО, на развитие отрасли, возведение и запуск новых объектов инфраструктуры и достижение целевых показателей указа президента потребуется 500 миллиардов рублей. На данный момент на указанные цели уже передано 130–140 миллиардов рублей. Также ППК «РЭО» планирует дополнительно передать 100 миллиардов рублей в течение следующего года, а за условную пятилетку, до 2030 года, компания постарается выделить вторую половину необходимого инвесткапитала.

По мнению Буцаева, зеленые облигации сейчас являются наиболее действенным и доступным инструментом инвестирования экологической отрасли. Российский экологический оператор уже выпустил 20 миллиардов облигаций, которые получили большую популярность.

Петербургский международный экономический форум — самый крупный форум, ежегодно проходящий на территории России. В этом году он продлится с 14 по 17 июня, а главная тема такого значимого события обозначена как «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

Организацией форума занимается Фонд Росконгресс.

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