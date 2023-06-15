Денис Буцаев рассказал о размерах инвестирования экологической отрасли со стороны РЭО

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Как сообщает gorod55.ru, подробнее про инвестирование со стороны ППК «РЭО» рассказал глава компании Денис Буцаев, ставший спикером ПМЭФ-2023, в рамках интервью телеканалу «Россия-24».
По словам гендиректора РЭО, на развитие отрасли, возведение и запуск новых объектов инфраструктуры и достижение целевых показателей указа президента потребуется 500 миллиардов рублей. На данный момент на указанные цели уже передано 130–140 миллиардов рублей. Также ППК «РЭО» планирует дополнительно передать 100 миллиардов рублей в течение следующего года, а за условную пятилетку, до 2030 года, компания постарается выделить вторую половину необходимого инвесткапитала.
По мнению Буцаева, зеленые облигации сейчас являются наиболее действенным и доступным инструментом инвестирования экологической отрасли. Российский экологический оператор уже выпустил 20 миллиардов облигаций, которые получили большую популярность.
Петербургский международный экономический форум — самый крупный форум, ежегодно проходящий на территории России. В этом году он продлится с 14 по 17 июня, а главная тема такого значимого события обозначена как «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».
Организацией форума занимается Фонд Росконгресс.