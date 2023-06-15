Денис Буцаев рассказал о размерах инвестирования экологической отрасли со стороны РЭО

По словам гендиректора РЭО, на развитие отрасли, возведение и запуск новых объектов инфраструктуры и достижение целевых показателей указа президента потребуется 500 миллиардов рублей. На данный момент на указанные цели уже передано 130–140 миллиардов рублей. Также ППК «РЭО» планирует дополнительно передать 100 миллиардов рублей в течение следующего года, а за условную пятилетку, до 2030 года, компания постарается выделить вторую половину необходимого инвесткапитала.