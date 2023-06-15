Денис Буцаев: Для дегазации полигонов можно использовать российские технологии

Posted Сегодня, 20:35
Published Сегодня, 20:35
Modified Сегодня, 20:35
Updated Сегодня, 20:35
Он рассказал о реализации в мире климатических проектов в отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами, которые уже являются стабильным трендом. Однако он составляет менее 3 — 5% от общего количества климатических единиц, которые обращаются. За год в мире в среднем выпускается около 6 миллионов углеродных единиц от таких проектов. Но смысл подобных экологических проектов в том, что они реализуются в сфере, где решение экологических проблем является еще и продолжением экологических проектов. Таким образом, это экология для экологии, подчеркнул глава РЭО. Об этом пишет сайт gorod55.ru.
Также он указал, что улавливание и энергетическая утилизация свалочного газа являются наиболее распространенными видами климатических проектов в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Кроме того, Буцаев заметил, что расходы на подобные проекты гораздо ниже по сравнению с расходами в других отраслях экономики.
Технологий для дегазации полигонов в России хватает, и их можно получить и из других стран. Эксперты оценили объем углеродных выбросов: они составляют 63 миллиона тонн по году. Буцаев заявил, что этот объем достаточный для реализации самого крупного экологического проекта по дегазации всех полигонов.
Климатические проекты по активной дегазации полигонов перспективны и позволяют компаниям отрасли обращения с ТКО выходить на рынок углеродных единиц.