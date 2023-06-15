Денис Буцаев: Для дегазации полигонов можно использовать российские технологии

Он рассказал о реализации в мире климатических проектов в отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами, которые уже являются стабильным трендом. Однако он составляет менее 3 — 5% от общего количества климатических единиц, которые обращаются. За год в мире в среднем выпускается около 6 миллионов углеродных единиц от таких проектов. Но смысл подобных экологических проектов в том, что они реализуются в сфере, где решение экологических проблем является еще и продолжением экологических проектов. Таким образом, это экология для экологии, подчеркнул глава РЭО. Об этом пишет сайт gorod55.ru.