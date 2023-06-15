Буцаев назвал три направления работы РЭО с членами АСЕАН

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:14
Updated Сегодня, 18:14
Выступая на сессии ЕАЭС — АСЕАН в рамках ПМЭФ-2023, Денис Буцаев заявил, что РЭО выстраивает международное сотрудничество по трем направлениям: подготовка специалистов, использование зеленых облигаций и обмен технологиями для построения экономики замкнутого цикла и сферы обращения с отходами, сообщает gorod55.
Так, РЭО уже ведет переговоры с китайскими коллегами по вопросам поставки технологических решений на территорию России. Также компания выстраивает отношения с Вьетнамом, Мьянмой и Индонезией по вопросам использования российских наработок в проектах этих государств.
Активно обсуждаются и вопросы использования зеленых облигаций для финансирования проектов по устойчивому развитию в странах АСЕАН. Как отметил Буцаев, данный инструмент уже довольно широко применяется в этом регионе и объемы подобного рода займов здесь исчисляются десятками миллиардов долларов.
«Мы обсуждаем проекты, в которых могла бы поучаствовать и Российская Федерация, уже включая те инструменты, которые у нас запущены на рынке нашей страны», — рассказал глава РЭО.
Третье направление работы РЭО — подготовка квалифицированных кадров для отрасли обращения с отходами. По словам Дениса Буцаева, потребность в таких специалистах ощущают и в АСЕАН. Он считает, что наша страна должна использовать достаточно серьезный потенциал своих профильных вузов.
Стоит отметить, что для этого внутри страны РЭО создал консорциум вузов, куда вошли более 40 учебных заведений разного направления. Они готовят специалистов для отрасли устойчивого развития.