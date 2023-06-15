Беспилотники в Башкирии разрешат в рамках экспериментально-правового режима

В республике сегодня производят несколько видов БПЛА, программного обеспечения, а также реализуется проект по созданию радиоэлектронного технопарка. Башкирия единственный регион страны, где действует экспериментально-правовой режим, позволяющий без бюрократических преград выводить в небо любые летательные аппараты, произведенные в республике.