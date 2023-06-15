Беспилотники в Башкирии разрешат в рамках экспериментально-правового режима

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума делился опытом, наработанным при создании в регионе производства беспилотников.
Важность создания таких производств Назаров объяснил тем, что «до 90% мирового рынка производства беспилотников за КНР, нужен глобальный технологичный рывок, в том числе потому, что национальная безопасность невозможна без БПЛА».
В республике сегодня производят несколько видов БПЛА, программного обеспечения, а также реализуется проект по созданию радиоэлектронного технопарка. Башкирия единственный регион страны, где действует экспериментально-правовой режим, позволяющий без бюрократических преград выводить в небо любые летательные аппараты, произведенные в республике.
В рамках мероприятия был представлен первый сертифицированный и серийный тяжелый беспилотный комплекс «БАС-200» производства Кумертау. Назаров пишет, что над «БАС-200» «Вертолеты России» работали совместно с Белоруссией. В рамках программы «Приоритетные проекты» были привлечены средства федерального Фонда развития промышленности в сумме 1,7 млрд. рублей. Общий объем инвестиций составил 2,3 млрд. рублей.