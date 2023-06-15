mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Изображение материала

Беспилотники в Башкирии разрешат в рамках экспериментально-правового режима

15 июня 2023, 12:02
Фото: telegram-канал Андрея Назарова

В Башкирии разрешат выводить в небо беспилотники, но исключительно башкирские

На деловом завтраке в рамках ПМЭФ производство в регионе беспилотников с коллегами обсудил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров 15 июня.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума делился опытом, наработанным при создании в регионе производства беспилотников.

Важность создания таких производств Назаров объяснил тем, что «до 90% мирового рынка производства беспилотников за КНР, нужен глобальный технологичный рывок, в том числе потому, что национальная безопасность невозможна без БПЛА».

В республике сегодня производят несколько видов БПЛА, программного обеспечения, а также реализуется проект по созданию радиоэлектронного технопарка. Башкирия единственный регион страны, где действует экспериментально-правовой режим, позволяющий без бюрократических преград выводить в небо любые летательные аппараты, произведенные в республике.

В рамках мероприятия был представлен первый сертифицированный и серийный тяжелый беспилотный комплекс «БАС-200» производства Кумертау. Назаров пишет, что над «БАС-200» «Вертолеты России» работали совместно с Белоруссией. В рамках программы «Приоритетные проекты» были привлечены средства федерального Фонда развития промышленности в сумме 1,7 млрд. рублей. Общий объем инвестиций составил 2,3 млрд. рублей.

В Уфе частным лицам запретят запускать беспилотники
Узнать подробнее
Читайте также:
В Башкирии в ближайшее время начнут эксперимент с полетами беспилотников
#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Экономика#Новости Башкирии
Подпишитесь
Банщицы как овчарки: как выглядят 9 общественных бань в Уфе, если нет горячей воды
Сегодня, 10:49
Неожиданность для всех: узнали, где продается самая вкусная клубника в Уфе
Сегодня, 10:55
Пилот самолёта из Уфы сделал заявление и ушел на второй круг
Сегодня, 07:50
29 детей едва не сгорели в игровой комнате в Башкирии
Сегодня, 10:36
Бишбармак за 3 тысячи: смотрим меню и цены в ресторане «Башкортостан» на форуме ПМЭФ
Сегодня, 04:48
Смотрим на будущий ЖК бизнес-класса в географическом центре Уфы
Сегодня, 06:42