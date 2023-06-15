Банщицы как овчарки: как выглядят 9 общественных бань в Уфе, если нет горячей воды

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
В настоящее время в Уфе работают 68 общественных бань, из них лишь 8 — муниципальные, где, как правило, низкий ценник, что вполне подходит для пенсионеров и многодетных семей. Однако отзывы о банях весьма противоречивые. Почитали, что пишут уфимцы о банях в отзывах на Яндекс.Карты.
Так, в Сипайлово популярна общественная баня в оздоровительном комплексе «Сипайловский» (Гагарина, 80). Помыться здесь можно с четверга по воскресенье с 12 до 23 часов. Несколько лет назад историческая баня пережила капремонт, что не забывают отмечать посетители. Оценка жителей — 4,1 из 5. Среди плюсов горожане отмечают само качество бани и демократичные цены. По их словам, здесь баня «советского типа», а два часа мытья обойдутся всего в 420 рублей. Из минусов — неудобство хранения одежды (в том числе верхней) на скамейке рядом с собой, мало места. Уфимка Гульнара Г. отметила, что на зимних каникулах сауна оказалась холодной — якобы из-за того, что в тот момент в бане было немного посетителей, что удивило женщину.
— Я помню эту баню с детства, мы с мамой и папой ходили в воскресный день. Это было здорово, новая, чистая, банька, — вспомнила Светлана Л.
— Я посещаю эту баню 8 лет. Очень нравится. Всегда спокойно, чисто, пар зверский, работники приветливые, люди ходят постоянные, — отметил другой пользователь.
Дозвониться до бани и узнать актуальные цены на посещение Mkset не удалось — по городскому и мобильному номерам телефонов трубку так никто и не взял.
В Черниковке жители могут помыться в районной бане с названием «Сауна» (Кольцевая, 68). Работает баня с 11 до 22 часов во все дни, кроме вторника и среды. Жители ставят «Сауне» на Кольцевой твердую четверку. Из плюсов — теплый бассейн, душевный персонал, чистота и «огонь-парилка». Также посетителям «народной» бани нравится бесплатная автостоянка на территории, отсутствие «счетчика» на мытье в бане, просторное моечное отделение. Несколько гостей отмечают, что именно в эту баню едут с разных уголков города.
— Больше 30 лет в данном месте проводим досуг, отличное место, после ремонта стало чуток лучше, но душевую нужно сделать, — отметил уфимец Ильдар.
Однако и минусов здесь отмечают немало. Некоторых посетителей бани «советский шик» не устроил — по их мнению, здесь царит «атмосфера 70-х». Также гости отмечают отсутствие возможности оплаты картой через терминал и кассиров, которые якобы не выдают чеки. Кроме того, по словам одной из посетительниц, пенсионерам якобы выделяется время на помывку с утра и только до 16 часов.
— Баня «убитая», ковшика для воды нет, просто тазы, грязь, окна открыты, холод. В душевой кабинке ждали минут 10, пока вода нагреется, в парной добавили температуру, а толку нет — всё равно холодно, — отметила гостья Ирина.
— Баня — уровень санпропускника 40-х годов прошлого века, где мыли больных и вшивых. Из всех окон в щели прет холодный воздух, лавки не мылись со дня установки. Ручки на двери в помывочный зал заменены на очень опасные — можно при закрытии двери оторвать пальцы. А парная — это просто пародия, отягощенная грязью и древностью немытого дерева на стенах и сиденьях, — пожаловалась Ольга С.
— Не убирают в раздевалке, пол мокрый, грязный. Скамейки (сидячки) не вытираются, мокрые, — отметил Иван.
— Банщицы как овчарки, орут во все горло, очень неприятно. При бане нет какого-то скромного магазинчика с водой, тапочками, мылом. Во всех банях предлагают чай, здесь же нет. Определенный запах плесени, мочи, везде капли на стенах, потолках, — призналась Алиса.
Действительно, пенсионерам посещение бани обойдется в 330 рублей до 16 часов, видимо, позднее будет по полной цене — 430 рублей за помывку.
У бани «Березка» (ул. 40 лет Октября, 22а) оценка в целом чуть повыше — 4,2 балла из 5. Баня работает с четверга по воскресенье с 14 до 22 часов. И тут некоторым пользователям нравится «советский» вид бани — «как из детства». Из плюсов отмечают отличный пар, чистоту, хорошие веники и возможность попить чаю после парной. А вот к минусам относят скудный ассортимент буфета — по словам Рафита Р., в нем якобы продают лишь пиво и газировку по высоким ценам. Также ставят «дизлайк» сырому пару и горячей воде, которая «не совсем горячая».
— Ходим в эту баню уже 32 года, отличная атмосфера, парилка хорошая, жаль, что довести до ума душевую не могут, постоянно не работает кран. В целом неплохо, — признался Ильдар.
Льготное посещение для пенсионеров обойдется в 340 рублей, для остальных «билет» в баню встанет в 430 рублей.
У муниципальной бани «Лада-плюс» (Пархоменко, 125) оценка 3,9 из 5. Работает баня также с четверга по воскресенье с 12 до 22 часов. Из плюсов отмечают уютную атмосферу, недорогой ценник, чистоту, порядок, а также наличие сухой сауны и парной с вениками. Входной билет обойдется в 350 рублей, 300 рублей (до 16 часов) — для пенсионеров. На помывку дают полтора часа.
— Одна из немногих старых городских бань, которую ещё не переделали в сауну. Какая печаль, что убирают старые системы отопления бань, где можно было поворотом краника добавить пару, — ностальгирует Карина.
Но минусов тут оказалось поболее — в частности, проблема с отоплением зимой
— Номер грязный, включая тазики, сливы, и все, к чему можно прикасаться, парная холодная, бассейн не меняли дней 10 — мутный, теплый и дна не видно. С возвратом денег беда, с паром и гигиеной — двойная! , — пожаловалась Алла.
— При входе темно и холодно. В самой бане старое отделение для раздевания с качающимися шкафчиками так называемыми, в самой раздевалке холодно, полы скользкие — видно, что не мылись давно. В самой мойке всё старое и грязное, скамейки слишком близко друг к другу — не пройти и не развернуться никак, моются в основном пожилые люди, еле-еле ходят, везде скользко. Вода в кранах холодная, мыться невозможно. Если подождать 5 минут, то вода нагревается. Парное отделение с веником тёмное, грязное, ступени с ковриками, которые не прикреплены к полу. За всё время, проведенное в бане, ни разу банщик не зашёл и не посмотрел, как дела! В парной много листьев — при мне бабушка спускалась и чуть не упала, — отметила минусы Оксана К.
Популярна среди уфимцев и баня в ЛОК «Здоровье» (Российская, 45/5, к2). Помимо бани в лечебно-оздоровительном комплексе, который открыт ежедневно с 9 до 22 часов, есть спортивный и тренажерный залы, а также оздоровительный центр. Оценка ЛОК — 4,8 из 5. Из плюсов — качество бани и «лучшая парилка», наличие веников и возможность купить настои для парной. Горожане позитивно отмечают состояние парных после ремонта.
— Ничего особенного, но доброжелательная атмосфера перекрывает все недостатки, — лаконично отметила плюсы Ирина С.
— С друзьями ходим в общую баню около 20 лет. Баня очень душевная, а после ремонта, достаточно комфортная. Если одну неделю пропускаю, то явно чего-то не хватает. Это наше МЕСТО СИЛЫ! , — признался Сергей К.
А вот к минусам тут отнесли отсутствие клиентоориентированности, дороговизну билета — 450 рублей за посещение бани — и возможность оплаты только наличными, неуютную обстановку в комнате отдыха. Также некоторые уфимцы считают, что помещения требуют ремонта, доски в парной — замены, а из душевой лейки «вода течет тоненьким ручейком».
— Сауна ЛОК Здоровье ужасна!!! Грязь, в бассейне волосы, пена какая-то. Мебель обшарпанная, ремонта нет. Здесь полный обман, — считает Светлана С.
— Благодаря вашей организации можно попасть в 90-е годы! Спасибо за экскурсию в развалины России, — коротко высказался пользователь Volo.
— Кассир и администратор (до жути неприветливые бабушки) подсунули книгу жалоб за 2013 г. Никакой клиентоориентированности нет. Камеры для хранения ну очень маленькие, даже сумку не смогла засунуть, — высказалась Мария Б.
Билет в баню ЛОК «Здоровье» встанет в рублей 470 рублей за полтора часа, пенсионерам есть скидки только в один день в среду — 370 рублей.
Баня «Русалочка» (Сельская Богородская, 2а) с оценкой 4,7 из 5 на первый взгляд кажется абсолютно позитивным местом. Посетителей она готова принять с 11 до 23 часов каждый день (в понедельник с 11 до 21 часа). Гости бани отмечают свежесть сауны, уютную атмосферу, вкусный буфет с едой и напитками. Также посетителей радует и то, что, с их слов, «никто не подгоняет и не шпыняет, еще и чайку нальют». Некоторые отмечают, что это место спокойное, а посетители здесь не агрессивные. Отдельным плюсом посетители бани выделяют возможность испить прохладного кумыса. А по поводу цены за «входной билет» на помывку мнения горожан разошлись — кто-то оценил простоту за озвученные деньги, а кто-то считает, что стоимость посещения могла бы быть дешевле. Также к минусам отнесли плохо отрегулированный кран в душевой и высокий ценник на веники.
— Один раз в месяц хожу в баню «Русалочка» после 18.00 — вода теплая течет еле-еле, напора нет, веник не пропаришь, канализация забита, в душевой вода не уходит, в моечном душно очень, вентиляцию не включают, люди падают в обмороки. Ещё додумались одевать какие-то браслеты — зачем, для чего? На всем экономят, — опубликовал отзыв некий Денис Г.
— Жалко, что парная электрическая. Не больно-то кому нравится такая парная, — подметила пользователь Смирнова.
— В целом хорошая баня, не хватает инфраструктуры для детей, не один раз говорил — нужны вешалки и сиденья для маленьких детей, — отметил недочеты Сергей М.
Вход в баню «Русалочка» обойдется в 470 рублей, при этом в данной бане есть «женские» дни — среда, пятница и воскресенье. Пенсионерам баня встанет на сто рублей дешевле.
Еще одна баня «Русалочка» (ранее называлась «Ивушка») находится в Шакше (Мелеузовская, 27/2). И ей посетители ставят твердую четверку — хотя отзывов не так уж и много. Эта баня работает, как и многие, с четверга по воскресенье с 12 до 22 часов. Наталья К. заметила перемены: по ее мнению, в бане уютно и хорошо, но детали — грязные зеркала и раковина, темнота в моечной и душевой, течь и грязные дверные ручки — оставляют желать лучшего. Другой пользователь отметил, что «сауна на троечку, цены уфимские, а сервиса нет». Из плюсов отмечают наличие бассейна, одноразовых простыней и тапочек и хорошее обслуживание персоналом.
Дозвониться до данной бани так же не удалось — автоответчик сообщил, что номер бани отключен или находится вне зоны доступа сети.
Единственная в Деме общественная баня «Южный» (Левитана, 6) в настоящее время работает только как душевая. Сами демчане подмечают, что баня функционирует с проблемами уже несколько лет. Предполагаемой причиной называют убыточность бани и нецелесообразность ее дальнейшей работы. К минусам общественной бани во время работы здесь относят отсутствие сервиса — нет кафе и возможности купить питьевую воду. Недочетом называют и слабый пар в мужской парилке. Хотя большинство отзывов говорят о том, что это самая обычная общественная баня «из детства».
Еще одна общественная баня должна появиться за зданием Горсовета в Уфе на улице Новомостовой, 3а. Сейчас в бане «Эдельвейс», по данным властей города, ведутся ремонтные работы.