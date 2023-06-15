Банщицы как овчарки: как выглядят 9 общественных бань в Уфе, если нет горячей воды

— При входе темно и холодно. В самой бане старое отделение для раздевания с качающимися шкафчиками так называемыми, в самой раздевалке холодно, полы скользкие — видно, что не мылись давно. В самой мойке всё старое и грязное, скамейки слишком близко друг к другу — не пройти и не развернуться никак, моются в основном пожилые люди, еле-еле ходят, везде скользко. Вода в кранах холодная, мыться невозможно. Если подождать 5 минут, то вода нагревается. Парное отделение с веником тёмное, грязное, ступени с ковриками, которые не прикреплены к полу. За всё время, проведенное в бане, ни разу банщик не зашёл и не посмотрел, как дела! В парной много листьев — при мне бабушка спускалась и чуть не упала, — отметила минусы Оксана К.