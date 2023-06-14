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Живут до 6 лет: врач из Уфы перечислила семь признаков наличия червей внутри человека

14 июня 2023, 10:01
Фото: 1MI
Некоторые виды червей могут вызывать страшные симптомы, сообщила врач-онколог Гульнур Нигманова

Уфимский онколог Гульнур Нигманова рассказала о пациенте, у которого появилась шишка в предплечье около 2 см, которая росла. После операции обнаружилось, что там жил червь-власоглав.

Врач рассказала, что черви могут завестись из-за употребления грязных продуктов или после заглатывания грязной воды из водоема. По ее словам, червь-власоглав способен вызывать у человека анемию, поскольку питается кровью. Поэтому паразит может прожить в человеке до шести лет. При этом жить он может не только в кишечнике, но и даже в мозге, сердце и глазах.

По словам Нигмановой, о наличии червей в организме говорят 7 главных признаков: малокровие, хронический понос, вздутие живота, плохой аппетит, изжога, аллергия и сыпь на коже.

Узнать, есть ли в организме черви, можно по результатам анализа кала на яйца гельминтов или по анализу крови методом ИФА, а в ОАК при паразитах будет отображаться увеличение эозинофилов. С лечением поможет врач-паразитолог.

#Рустэм Башкирцев
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