Живут до 6 лет: врач из Уфы перечислила семь признаков наличия червей внутри человека

Врач рассказала, что черви могут завестись из-за употребления грязных продуктов или после заглатывания грязной воды из водоема. По ее словам, червь-власоглав способен вызывать у человека анемию, поскольку питается кровью. Поэтому паразит может прожить в человеке до шести лет. При этом жить он может не только в кишечнике, но и даже в мозге, сердце и глазах.