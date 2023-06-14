Живут до 6 лет: врач из Уфы перечислила семь признаков наличия червей внутри человека

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Уфимский онколог Гульнур Нигманова рассказала о пациенте, у которого появилась шишка в предплечье около 2 см, которая росла. После операции обнаружилось, что там жил червь-власоглав.
Врач рассказала, что черви могут завестись из-за употребления грязных продуктов или после заглатывания грязной воды из водоема. По ее словам, червь-власоглав способен вызывать у человека анемию, поскольку питается кровью. Поэтому паразит может прожить в человеке до шести лет. При этом жить он может не только в кишечнике, но и даже в мозге, сердце и глазах.
По словам Нигмановой, о наличии червей в организме говорят 7 главных признаков: малокровие, хронический понос, вздутие живота, плохой аппетит, изжога, аллергия и сыпь на коже.
Узнать, есть ли в организме черви, можно по результатам анализа кала на яйца гельминтов или по анализу крови методом ИФА, а в ОАК при паразитах будет отображаться увеличение эозинофилов. С лечением поможет врач-паразитолог.