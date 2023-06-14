В центре Уфы на несколько дней перекроют автомобильное движение

Напомним, улицу Октябрьской революции в Уфе полностью закрыли для автомобильного проезда до 31 августа. В частности, для проезда в настоящий момент недоступен участок, ограниченный улицами Воровского и Цюрупы. Подробнее о том, как выглядит сейчас улица, которую власти намерены сделать «полупешеходной», Mkset рассказывал здесь.