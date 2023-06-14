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Published Сегодня, 14:39

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Updated Сегодня, 15:08

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В центре Уфы на несколько дней перекроют автомобильное движение

14 июня 2023, 14:39
Фото: 1MI

В Уфе ограничат движение на пересечении улиц Цюрупы и Октябрьской революции

В период с 17 по 23 июня на пересечении улиц Цюрупы и Октябрьской революции для автомобильного проезда будет недоступна одна из трех полос проезжей части, с четной стороны улицы Цюрупы, сообщает пресс-служба уфимской администрации

Как пояснили в мэрии Уфы, данное ограничение связано с реконструкцией улицы Октябрьской революции. В частности, решение о временном перекрытии данного участка связано с технологическими процессами и нормами безопасности участников дорожного движения.

Напомним, улицу Октябрьской революции в Уфе полностью закрыли для автомобильного проезда до 31 августа. В частности, для проезда в настоящий момент недоступен участок, ограниченный улицами Воровского и Цюрупы. Подробнее о том, как выглядит сейчас улица, которую власти намерены сделать «полупешеходной», Mkset рассказывал здесь.

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#Азамат Нухов#Новости Уфы#Город#Дороги#Реконструкция дороги#Автомобиль#Ограничение движения#Перекрыто движение
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