В центре Уфы на несколько дней перекроют автомобильное движение

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Как пояснили в мэрии Уфы, данное ограничение связано с реконструкцией улицы Октябрьской революции. В частности, решение о временном перекрытии данного участка связано с технологическими процессами и нормами безопасности участников дорожного движения.
Напомним, улицу Октябрьской революции в Уфе полностью закрыли для автомобильного проезда до 31 августа. В частности, для проезда в настоящий момент недоступен участок, ограниченный улицами Воровского и Цюрупы. Подробнее о том, как выглядит сейчас улица, которую власти намерены сделать «полупешеходной», Mkset рассказывал здесь.