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В Башкирии машина въехала в храм

14 июня 2023, 13:23
Фото: 1MI

В Башкирии иномарка протаранила ворота храма

В Стерлитамакском районе республики иномарка на скорости врезалась в ворота сельского храма, сообщает телеграм-канал Mash Batash

Сообщается, что автомобиль Toyota при движении по одной из улиц села Рощинский буквально снес ворота расположенного здесь храма. Предположительно, инцидент произошел из-за неисправного ручного тормоза. На кадрах с места ДТП видно, что входная группа сельского храма серьезно пострадала в результате столкновения — на земле лежат кирпичные колонны и металлические ограды.

По информации телеграм-канала, владелица автомобиля на момент столкновения ходила по магазинам, однако, узнав о случившемся, пообещала всё исправить.

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#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Происшествия#Храмы#Автомобиль#ДТП#Видео
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