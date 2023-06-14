В Башкирии машина въехала в храм

Сообщается, что автомобиль Toyota при движении по одной из улиц села Рощинский буквально снес ворота расположенного здесь храма. Предположительно, инцидент произошел из-за неисправного ручного тормоза. На кадрах с места ДТП видно, что входная группа сельского храма серьезно пострадала в результате столкновения — на земле лежат кирпичные колонны и металлические ограды.