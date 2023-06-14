В Башкирии машина въехала в храм

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Сообщается, что автомобиль Toyota при движении по одной из улиц села Рощинский буквально снес ворота расположенного здесь храма. Предположительно, инцидент произошел из-за неисправного ручного тормоза. На кадрах с места ДТП видно, что входная группа сельского храма серьезно пострадала в результате столкновения — на земле лежат кирпичные колонны и металлические ограды.
По информации телеграм-канала, владелица автомобиля на момент столкновения ходила по магазинам, однако, узнав о случившемся, пообещала всё исправить.