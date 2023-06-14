Стало известно, о чем говорили власти Башкирии на закрытой части оперативки

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
Осведомленный источник telegram-канала «Подслушано в Башкирии», который негласно считается официальным источником информации от властей, раскрыл о чем говорили на оперативке в правительстве, после того как глава республики перевел совещание в закрытый режим.
По информации «Подслушано в Башкирии» Радий Хабиров дал поручение главе своей администрации Максиму Забелину и всем главам муниципалитетов заняться вопросом контрафактного алкоголя после того, как метаноловый «Мистер Сидр» отравил и погубил десятки россиян. Местный властям и руководству администрации главы велено «дозакрутить гайки в части распространения контрафактного алкоголя».
По счастливой случайности отравленный сидр не убил никого из жителей республики, хотя нашли крупную партию смертоносного напитка и в Башкирии. Напомним, на складе в Салавате было обнаружено 88 кег по 30 литров, которые к счастью не вышли в розничную продажу.
— Но желающих заработать на контрафакте и «паленке» еще много и задача республиканских властей полностью исключить попадания контрафакта в продажу, — пишет «Подслушано в Башкирии».