Стало известно, о чем говорили власти Башкирии на закрытой части оперативки

По счастливой случайности отравленный сидр не убил никого из жителей республики, хотя нашли крупную партию смертоносного напитка и в Башкирии. Напомним, на складе в Салавате было обнаружено 88 кег по 30 литров, которые к счастью не вышли в розничную продажу.