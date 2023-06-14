mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:51

Published Сегодня, 05:51

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

Изображение материала

Стало известно, о чем говорили власти Башкирии на закрытой части оперативки

14 июня 2023, 05:51
Фото: 1MI

Власти Башкирии «закрутят гайки» с контрафактом после истории с «Мистером Сидром»

О том, что обсуждали на закрытом совещании в правительстве, сообщил telegram-канал Подслушано в Башкирии 14 июня.

Осведомленный источник telegram-канала «Подслушано в Башкирии», который негласно считается официальным источником информации от властей, раскрыл о чем говорили на оперативке в правительстве, после того как глава республики перевел совещание в закрытый режим.

По информации «Подслушано в Башкирии» Радий Хабиров дал поручение главе своей администрации Максиму Забелину и всем главам муниципалитетов заняться вопросом контрафактного алкоголя после того, как метаноловый «Мистер Сидр» отравил и погубил десятки россиян. Местный властям и руководству администрации главы велено «дозакрутить гайки в части распространения контрафактного алкоголя».

По счастливой случайности отравленный сидр не убил никого из жителей республики, хотя нашли крупную партию смертоносного напитка и в Башкирии. Напомним, на складе в Салавате было обнаружено 88 кег по 30 литров, которые к счастью не вышли в розничную продажу.

— Но желающих заработать на контрафакте и «паленке» еще много и задача республиканских властей полностью исключить попадания контрафакта в продажу, — пишет «Подслушано в Башкирии».

«Мистер Сидр» не пройдет: Башкирия усилит госконтроль за производством сидра и пива
Узнать подробнее
Читайте также:
Ситуацию с отравлениями «Мистером Сидром» прокомментировал глава Минздрава Башкирии
#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы#Алкоголь
Подпишитесь
Суд в Уфе огласил приговор Лилии Чанышевой*, обвиняемой по экстремистским статьям
Сегодня, 06:39
Жители Башкирии смогут добраться до курорта в Соль-Илецке на электричке
Сегодня, 06:25
«Дармоеды»: жители Башкирии раскритиковали Настю Ивлееву после ее выступления в Уфе
Сегодня, 02:00
Путин высказался о дополнительной мобилизации в Башкирии
Сегодня, 03:24
Сердце гиганта: как работает ЛПДС «Нурлино», одна из крупнейших в «Транснефть — Урал»
8 июня 11:29