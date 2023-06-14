Сбер представил геоаналитическую ИИ-платформу «Геометрия»

«Геоаналитика на основе искусственного интеллекта помогает решать огромный спектр прикладных задач, особенно если есть универсальная платформа. Именно такое решение разработала команда Sber AI. Оно актуально в лесном и городском хозяйстве, на стройках, в земледелии и животноводстве, климатологии и других сферах. Платформа „Геометрия”отлично подходит для верификации статистики — например, качества дорожного строительства, урожайности полей, состояния Северного морского пути, а также для мониторинга реализации национальных проектов. В будущемна базе платформы коммерческие и государственные организации смогут разрабатывать собственные геоаналитические приложения“.