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Российский экологический оператор назвал топ-3 регионов ДФО по продаже вторсырья

14 июня 2023, 11:58
Фото: 1MI
Лидерами по продаже вторичных материальных ресурсов на электронной торговой площадке по купле-продаже ВМР в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) стали Приморский край, Сахалин и Хабаровский край. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Всего регионы ДФО разместили 41 лот на общую сумму 30 миллионов рублей. Помимо продажи вторичных ресурсов в соответствии с формированием экономики замкнутого цикла, площадка также предлагает услуги по исполнению обязанности в рамках расширенной ответственности производителей (РОП), пишет издание Vostokmedia.

Хабаровский край разместил 10 лотов на общую сумму 10 миллионов рублей в категориях «Золошлаковые отходы» и «Полимеры». Приморский край выставил 16 лотов на общую сумму 4 миллиона рублей в категориях «Стекло», «Полимеры» и «Макулатура». Сахалин представил 7 лотов на общую сумму 8 миллионов рублей в категориях «Золошлаковые отходы» и «Резина».

По словам руководителя проекта ЭТП ППК «РЭО» Заура Абдурахимова, функционал электронной торговой площадки постоянно совершенствуется и расширяется. На данный момент на площадке зарегистрировано более 900 компаний, а общая сумма выставленных лотов составляет 1 миллиард рублей.

Электронная торговая площадка была запущена в сентябре 2022 года и дает возможность покупать и продавать вторичные ресурсы и сырье, заключать сделки по переработке и покупке, а также выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП.

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