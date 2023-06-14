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Published Сегодня, 13:18

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Updated Сегодня, 13:22

Родители школьников готовятся к выпускным: расходы на торжество до 15 тыс рублей

14 июня 2023, 13:18
Представители онлайн-платформы объявлений «Авито» сообщили, что в этом году родители школьников планируют потратить от 13 до 15 тысяч рублей на организацию выпускных торжеств и праздничные наряды.

В среднем, организация праздника обойдется примерно в 4 тысячи рублей на каждого участника, а остальная часть бюджета будет направлена на приобретение нарядов для выпускников, пишет NEWS.ru.

Аналитики «Авито» отмечают, что общие расходы на торжество, включая праздничный наряд и организацию вечера, составят 15,2 тысячи рублей для родителей девушек и 12,8 тысячи рублей для родителей юношей (при условии, что в классе 25 учеников).

Согласно данным «Авито», организация торжества для всего класса в среднем обойдется в России в 100 тысяч рублей. Эта сумма включает аренду лофта, стоимостью около 1,5 тысячи рублей в час, ресторана, начиная от трех тысяч рублей в час, или возможность отметить выпускной на теплоходе за четыре тысячи рублей в час. Кроме того, средняя цена банкета на одного человека составляет около 1,5 тысячи рублей. Бюджет на ведущего и диджея составляет около 17,5 тысячи рублей, а на фотографа — от 10 до 15 тысяч рублей.

Средняя цена вечернего платья на платформе «Авито» составляет 4,3 тысячи рублей, а брючного костюма — 2,3 тысячи рублей. Если же заказать пошив вечернего платья на «Авито Услугах», то это будет стоить около пяти тысяч рублей. Аксессуары, такие как бижутерия и украшения для волос, обойдутся в 430 рублей.

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