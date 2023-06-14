Родители школьников готовятся к выпускным: расходы на торжество до 15 тыс рублей

Согласно данным «Авито», организация торжества для всего класса в среднем обойдется в России в 100 тысяч рублей. Эта сумма включает аренду лофта, стоимостью около 1,5 тысячи рублей в час, ресторана, начиная от трех тысяч рублей в час, или возможность отметить выпускной на теплоходе за четыре тысячи рублей в час. Кроме того, средняя цена банкета на одного человека составляет около 1,5 тысячи рублей. Бюджет на ведущего и диджея составляет около 17,5 тысячи рублей, а на фотографа — от 10 до 15 тысяч рублей.