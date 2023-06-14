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Работники «Башнефти» сдали более 170 литров донорской крови

14 июня 2023, 11:38
Фото: 1MI
Сегодня, 14 июня, отмечается Всемирный день донора крови. Весной 2023 года пополнить банк крови решились 350 работников АНК «Башнефть».

Банк крови в Башкирии весной 2023 года пополнился как минимум на 170 литров
крови. Донорами стали более 350 сотрудников «Башнефти», дочернего предприятия
«Роснефти».

«Башнефть» с Республиканской станцией переливания крови сотрудничает с 2013
года, за это время число доноров среди башкирских нефтяников увеличивается. Так, у
производственных площадок и офисных зданий в Уфе при помощи мобильных
станций переливания крови были организованы все необходимые условия для забора
материала. Этим летом донорами намерены стать еще около 100 работников
компании.

В течение 2023 года всего по «Роснефти» около 4 тысяч сотрудников приняли участие
в донорском движении. Работники сдают кровь как в специально организованные
донорские дни, так и индивидуально в течение всего года.

К слову, работников, сдавших кровь более 40 раз и получивших звание почетного
донора России, в компании несколько десятков.

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