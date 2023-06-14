Работники «Башнефти» сдали более 170 литров донорской крови

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Банк крови в Башкирии весной 2023 года пополнился как минимум на 170 литров
крови. Донорами стали более 350 сотрудников «Башнефти», дочернего предприятия
«Роснефти».
«Башнефть» с Республиканской станцией переливания крови сотрудничает с 2013
года, за это время число доноров среди башкирских нефтяников увеличивается. Так, у
производственных площадок и офисных зданий в Уфе при помощи мобильных
станций переливания крови были организованы все необходимые условия для забора
материала. Этим летом донорами намерены стать еще около 100 работников
компании.
В течение 2023 года всего по «Роснефти» около 4 тысяч сотрудников приняли участие
в донорском движении. Работники сдают кровь как в специально организованные
донорские дни, так и индивидуально в течение всего года.
К слову, работников, сдавших кровь более 40 раз и получивших звание почетного
донора России, в компании несколько десятков.