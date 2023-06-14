Работники «Башнефти» сдали более 170 литров донорской крови

«Башнефть» с Республиканской станцией переливания крови сотрудничает с 2013

года, за это время число доноров среди башкирских нефтяников увеличивается. Так, у

производственных площадок и офисных зданий в Уфе при помощи мобильных

станций переливания крови были организованы все необходимые условия для забора

материала. Этим летом донорами намерены стать еще около 100 работников

компании.