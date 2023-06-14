Объем рублевых средств физлиц в Сбербанке в 2023 году превысит 20 трлн рублей

«Прирост рублевого портфеля пассивов за май 2023 года составил более 400 млрд, что даже больше аналогичного прироста за апрель. В целом с начала года портфель увеличился почти на 800 млрд и составил 19 трлн рублей. Прогнозируем, что к концу 23 года портфель рублевых пассивов превысит 20 трлн рублей», — сказал Царев.