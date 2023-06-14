На площадке ПМЭФ-2023 при поддержке РЭО был организован раздельный сбор отходов

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Отметим, что Петербургский международный экономический форум стартовал 14 июня и будет продолжаться до 17 июня, передает rostovgazeta.ru.
Ежегодное участие в ПМЭФ стало для РЭО уже традицией. Оно согласуется с работой оператора, направленной на формирование экономики замкнутого цикла, а также на развитие отечественной отрасли обращения отходов.
Каждый год РЭО прилагает все усилия, чтобы обеспечить экологизацию форума. Работа компании направлена на организацию раздельного сбора мусора и популяризацию идею осознанного потребления. Гендиректор РЭО Денис Буцаев пояснил, что мастерскую переработки «Зеленый фургон» запустили с целью наглядной демонстрации процесса обретения второй жизни использованным пластиком. На отраслевой сессии РЭО будут подведены первые результаты реформы. Также эксперты обсудят основные направления формирования экономики замкнутого цикла в стране.
Сессия «На пути к переработке: от отходов к ресурсам» состоится 15 июня, в 9 часов утра. Сообщается, что в «Зеленом фургоне» будет представлено оборудование, помощью которого перерабатывается пластик. Это инжектор, ПЭТ-лодка, электрошредер и экструдер. В число экологических мероприятий РЭО на ПМЭФ-2023 вошли также мастер-классы по изготовлению экосумок, пластиковых предметов и апсайклинг. Работа «Зеленого фургона» будет продолжаться в течение всего периода работы форума. Уточняется, что мастерская переработки расположена рядом с пунктом контроля и досмотра в зоне G.