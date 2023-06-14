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На площадке ПМЭФ-2023 при поддержке РЭО был организован раздельный сбор отходов

14 июня 2023, 14:09
Фото: 1MI
Российский экологический оператор, экопартнер XXVI Петербургского международного экономического форума, открыл на площадке ПМЭФ мастерскую переработки «Зеленый фургон». Также РЭО анонсировал сессию по экономике замкнутого цикла и развитию отрасли обращения с ТКО в России.

Отметим, что Петербургский международный экономический форум стартовал 14 июня и будет продолжаться до 17 июня, передает rostovgazeta.ru.

Ежегодное участие в ПМЭФ стало для РЭО уже традицией. Оно согласуется с работой оператора, направленной на формирование экономики замкнутого цикла, а также на развитие отечественной отрасли обращения отходов.

Каждый год РЭО прилагает все усилия, чтобы обеспечить экологизацию форума. Работа компании направлена на организацию раздельного сбора мусора и популяризацию идею осознанного потребления. Гендиректор РЭО Денис Буцаев пояснил, что мастерскую переработки «Зеленый фургон» запустили с целью наглядной демонстрации процесса обретения второй жизни использованным пластиком. На отраслевой сессии РЭО будут подведены первые результаты реформы. Также эксперты обсудят основные направления формирования экономики замкнутого цикла в стране.

Сессия «На пути к переработке: от отходов к ресурсам» состоится 15 июня, в 9 часов утра. Сообщается, что в «Зеленом фургоне» будет представлено оборудование, помощью которого перерабатывается пластик. Это инжектор, ПЭТ-лодка, электрошредер и экструдер. В число экологических мероприятий РЭО на ПМЭФ-2023 вошли также мастер-классы по изготовлению экосумок, пластиковых предметов и апсайклинг. Работа «Зеленого фургона» будет продолжаться в течение всего периода работы форума. Уточняется, что мастерская переработки расположена рядом с пунктом контроля и досмотра в зоне G.

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