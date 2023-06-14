На площадке ПМЭФ-2023 при поддержке РЭО был организован раздельный сбор отходов

Сессия «На пути к переработке: от отходов к ресурсам» состоится 15 июня, в 9 часов утра. Сообщается, что в «Зеленом фургоне» будет представлено оборудование, помощью которого перерабатывается пластик. Это инжектор, ПЭТ-лодка, электрошредер и экструдер. В число экологических мероприятий РЭО на ПМЭФ-2023 вошли также мастер-классы по изготовлению экосумок, пластиковых предметов и апсайклинг. Работа «Зеленого фургона» будет продолжаться в течение всего периода работы форума. Уточняется, что мастерская переработки расположена рядом с пунктом контроля и досмотра в зоне G.