На экотропах и в зонах отдыха Бурзянского района улучшили качество связи

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Компания улучшила качество связи вблизи заповедной деревни Иргизлы Бурзянского района, где располагаются популярные точки притяжения экотуристов со всей России — рекреационная зона «Антонова Скала», экологическая тропа «Провальная Яма» и туристическая база «Бурзян».
После проведенных работ экопутешественники, любители сплавов и более 500 местных жителей могут пользоваться мобильной связью и доступом в интернет. Благодаря «дальнобойному» мобильному интернету отдыхающие останутся на связи на протяжении популярных природных маршрутов и в пунктах, откуда начинаются сплавы. Кроме того, зона покрытия сети на территории Шульган-Таш включает в себя популярные у туристов объекты — базу отдыха и путь до входа в Капову пещеру.
«С каждым годом все больше любителей природы из разных регионов России приезжают в Башкирию, чтобы исследовать ее заповедные уголки. Сегодня отдых на природе с точки зрения цифрового комфорта ничем не отличается от времени, проведенного в городе — на сплаве, в глэмпинге или на турбазе все равно можно оставаться на связи. В преддверии лета мы позаботились об экотуристах — улучшили качество на территории Нугушского водохранилища, где расположено более 20 крупных баз отдыха и популярные у жителей республики места для рыбалки. А сейчас модернизирована базовая станция вблизи деревни Иргизлы Бурзянского района. Проведенные работы также позволят находиться на связи со службами спасения, обеспечив комфорт и безопасность отдыхающих», — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.