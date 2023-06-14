На экотропах и в зонах отдыха Бурзянского района улучшили качество связи

«С каждым годом все больше любителей природы из разных регионов России приезжают в Башкирию, чтобы исследовать ее заповедные уголки. Сегодня отдых на природе с точки зрения цифрового комфорта ничем не отличается от времени, проведенного в городе — на сплаве, в глэмпинге или на турбазе все равно можно оставаться на связи. В преддверии лета мы позаботились об экотуристах — улучшили качество на территории Нугушского водохранилища, где расположено более 20 крупных баз отдыха и популярные у жителей республики места для рыбалки. А сейчас модернизирована базовая станция вблизи деревни Иргизлы Бурзянского района. Проведенные работы также позволят находиться на связи со службами спасения, обеспечив комфорт и безопасность отдыхающих», — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.