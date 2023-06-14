Метеорологи рассказали, что водоемы в центральной части страны прогреются уже на выхо

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
При этом несколько дней назад, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о задержке начала купального сезона в России. По его словам, комфортная температура воды ожидается только в конце первой половины июня в европейской части страны. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Если же говорить о южном регионе, то там вода прогреется раньше. Для безопасного плавания температура воды должна превышать 20°С. Ночью температура воды будет подниматься выше 10 градусов.
Синоптики утверждают, что самая комфортная вода будет в Севастополе и на Азовском побережье. Но следует помнить, что температура воды может изменяться из-за различных факторов, таких, как течение и ветер.