Метеорологи рассказали, что водоемы в центральной части страны прогреются уже на выхо

При этом несколько дней назад, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о задержке начала купального сезона в России. По его словам, комфортная температура воды ожидается только в конце первой половины июня в европейской части страны. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».