mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:23

Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

Метеорологи рассказали, что водоемы в центральной части страны прогреются уже на выхо

14 июня 2023, 16:23
По прогнозу синоптиков метеорологического центра «Фобос», жители центральной России смогут начать купаться в естественных водоемах уже в ближайшие выходные — 17 и 18 июня. Температура воды, как они утверждают, достигнет отметки 19-21 градуса по Цельсию.

При этом несколько дней назад, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о задержке начала купального сезона в России. По его словам, комфортная температура воды ожидается только в конце первой половины июня в европейской части страны. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Если же говорить о южном регионе, то там вода прогреется раньше. Для безопасного плавания температура воды должна превышать 20°С. Ночью температура воды будет подниматься выше 10 градусов.

Синоптики утверждают, что самая комфортная вода будет в Севастополе и на Азовском побережье. Но следует помнить, что температура воды может изменяться из-за различных факторов, таких, как течение и ветер.

Подпишитесь
Кибер-пасека и медведь-биоинженер: что Башкирия показывает на ПМЭФ-2023
Сегодня, 11:32
Еда «с гнильцой» и процедуры «на отвали»: что говорят об отдыхе в санаториях Башкирии
Сегодня, 10:09
Адвокат Лилии Чанышевой* раскрыл от кого зависит, будет ли обжалован приговор суда
Сегодня, 07:03
Путин высказался о дополнительной мобилизации в Башкирии
Сегодня, 03:24
Жители Башкирии смогут добраться до курорта в Соль-Илецке на электричке
Сегодня, 06:25
В чем опасность китайских самосвалов для российских дорог
Вчера, 10:13