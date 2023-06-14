mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:51

Published Сегодня, 08:51

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

Медикам могут запретить участвовать в судебных экспертизах по фактам врачебных ошибок

14 июня 2023, 08:51
Представители Общественной потребительской инициативы выступили с предложением запретить практикующим медикам участвовать в судебных экспертизах по фактам возможных врачебных ошибок.

Они обратились в Минздрав с просьбой ужесточить требования к процедуре проведения экспертизы и не допускать врачей, которые могут быть необъективны при вынесении заключений в отношении своих коллег, пишут Известия.

Поводом для обращения стал громкий случай в Сочи, где врачи во время операции забыли скальпель в теле пациентки. Такие проблемы с доказыванием вины врачей вызывают обеспокоенность медицинских юристов. В Госдуме рассматривается возможность создания независимой квалифицированной комиссии, которая будет заниматься оценкой подобных случаев.

Подпишитесь
Кибер-пасека и медведь-биоинженер: что Башкирия показывает на ПМЭФ-2023
Сегодня, 11:32
Еда «с гнильцой» и процедуры «на отвали»: что говорят об отдыхе в санаториях Башкирии
Сегодня, 10:09
Адвокат Лилии Чанышевой* раскрыл от кого зависит, будет ли обжалован приговор суда
Сегодня, 07:03
Путин высказался о дополнительной мобилизации в Башкирии
Сегодня, 03:24
Жители Башкирии смогут добраться до курорта в Соль-Илецке на электричке
Сегодня, 06:25
В чем опасность китайских самосвалов для российских дорог
Вчера, 10:13