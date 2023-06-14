Медикам могут запретить участвовать в судебных экспертизах по фактам врачебных ошибок

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Они обратились в Минздрав с просьбой ужесточить требования к процедуре проведения экспертизы и не допускать врачей, которые могут быть необъективны при вынесении заключений в отношении своих коллег, пишут Известия.
Поводом для обращения стал громкий случай в Сочи, где врачи во время операции забыли скальпель в теле пациентки. Такие проблемы с доказыванием вины врачей вызывают обеспокоенность медицинских юристов. В Госдуме рассматривается возможность создания независимой квалифицированной комиссии, которая будет заниматься оценкой подобных случаев.