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Массовые проверки автобусов пройдут 15 июня в Уфе

14 июня 2023, 10:42
Фото: 1MI

В ГИБДД объявили массовые поверки автобусов в Уфе 16 июня

Проверки среди общественного транспорта объявили в ГИБДД РБ и рассказали, на что будут обращать внимание в первую очередь.

В Уфе сотрудники ГИБДД объявили массовые проверки общественного транспорта. Как сообщили в пресс-службе ведомства, рейд состоится 15 июня и будет направлен на снижение аварийности и профилактику нарушений ПДД.

Известно, что в первую очередь внимание сотрудники Госавтоинспекции будут уделять техническому состоянию транспорта и соответствию установленным требованиям. Следить сотрудники будут и за прохождением водителей предрейсовых медицинских и технических осмотров водителей.

#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Дороги#Массовые проверки#ГИБДД#Проверки водителей
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