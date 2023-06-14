Массовые проверки автобусов пройдут 15 июня в Уфе

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В Уфе сотрудники ГИБДД объявили массовые проверки общественного транспорта. Как сообщили в пресс-службе ведомства, рейд состоится 15 июня и будет направлен на снижение аварийности и профилактику нарушений ПДД.
Известно, что в первую очередь внимание сотрудники Госавтоинспекции будут уделять техническому состоянию транспорта и соответствию установленным требованиям. Следить сотрудники будут и за прохождением водителей предрейсовых медицинских и технических осмотров водителей.