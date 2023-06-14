Магнитные бури в июне и в июле принесут проблемы метеозависимым жителям Башкирии

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В ближайшие три дня магнитная сфера в Уфе будет спокойной, однако в течение следующих 27 дней, а именно с 17 июня по 11 июля, метеозависимым гражданам лучше приготовиться.
Так, 27 и 28 июня «Лаборатория солнечной астрономии» предупреждает, что магнитная сфера в эти дни будет возбужденная. Аналогичная ситуация прогнозируется и в июле с 8 по 10 число.
Напомним, что в апреле жители Башкирии, стали свидетелями уникального природного явления — Северного сияния. Эксперты связывают это с сильными магнитными бурями. Тогда уровень магнитной бури доходил до G4 (4 класса по 5-балльной шкале).