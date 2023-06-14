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Магнитные бури в июне и в июле принесут проблемы метеозависимым жителям Башкирии

14 июня 2023, 07:10
Фото: 1MI
В течение следующих 27 дней в Уфе ожидается пять дней, когда метеозависимые граждане могут почувствовать себя неважно. Прогноз магнитных бурь составила «Лаборатория солнечной астрономии».

В ближайшие три дня магнитная сфера в Уфе будет спокойной, однако в течение следующих 27 дней, а именно с 17 июня по 11 июля, метеозависимым гражданам лучше приготовиться.

Так, 27 и 28 июня «Лаборатория солнечной астрономии» предупреждает, что магнитная сфера в эти дни будет возбужденная. Аналогичная ситуация прогнозируется и в июле с 8 по 10 число.

Напомним, что в апреле жители Башкирии, стали свидетелями уникального природного явления — Северного сияния. Эксперты связывают это с сильными магнитными бурями. Тогда уровень магнитной бури доходил до G4 (4 класса по 5-балльной шкале).

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#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Общество#Магнитные бури
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