Каждое четвёртое предприятие малого и микробизнеса планирует расширяться

По данным сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета «Деловой среды», наиболее популярной сферой у россиян-предпринимателей в 2023 году остается розничная торговля. На нее в январе–мае пришлось порядка 30% регистраций: практически каждый третий бизнес в стране открывали, чтобы заниматься розницей. На втором месте находятся пассажирские и грузоперевозки, на третьем — оптовая торговля, далее идут специализированные строительные работы, строительство зданий, операции с недвижимым имуществом, общепит, персональные услуги, торговля автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт, разработка компьютерного программного обеспечения. Такое же распределение самых востребованных сфер для открытия бизнеса было характерно и для аналогичного периода 2022 года. При этом наибольший прирост представителей малого бизнеса показывает сфера IT (увеличение на 15,5%).