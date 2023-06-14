Каждое четвёртое предприятие малого и микробизнеса планирует расширяться

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Каждое четвёртое предприятие (27,9%) сегмента малого и микробизнеса (ММБ) в России планирует расширяться, выяснили СберСтрахование и «Деловая среда», опросив около 3 тыс. предпринимателей из 38 российских городов в преддверии Петербургского международного экономического форума. Так, 11,3% предпринимателей рассчитывают сделать это уже в 2023 году, 7,2% планируют рост в ближайшие 2–3 года, а 9,4% владельцев бизнеса ещё не определились с конкретными сроками расширения, но настроены на рост. Нанять новых сотрудников уже в этом году собираются 13,6% компаний.
Владельцы малого бизнеса рассказали, что больше всего опасаются утраты или повреждения помещений (36,4%), оборудования (35,5%) и транспорта (26%), текучести или дефицита кадров (27,2%), утраты или порчи товарных запасов (18%), а также перебоев в работе (13,7%).
Каждый пятый респондент (18,4%) рассказал, что его предприятие сталкивалось со страховыми случаями, а каждый восьмой (12,7%) заявил, что в результате происшествия пришлось приостановить деятельность предприятия.
При этом страхуют своё дело 60% предприятий ММБ. Чаще всего предприниматели выбирают ОСАГО (20,6%), добровольное медицинское страхование (ДМС) персонала (20,5%), страхование имущества и товаров (20,3%), добровольное страхование персонала от несчастных случаев (14,6%) и каско (11,8%).
По данным сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета «Деловой среды», наиболее популярной сферой у россиян-предпринимателей в 2023 году остается розничная торговля. На нее в январе–мае пришлось порядка 30% регистраций: практически каждый третий бизнес в стране открывали, чтобы заниматься розницей. На втором месте находятся пассажирские и грузоперевозки, на третьем — оптовая торговля, далее идут специализированные строительные работы, строительство зданий, операции с недвижимым имуществом, общепит, персональные услуги, торговля автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт, разработка компьютерного программного обеспечения. Такое же распределение самых востребованных сфер для открытия бизнеса было характерно и для аналогичного периода 2022 года. При этом наибольший прирост представителей малого бизнеса показывает сфера IT (увеличение на 15,5%).
Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:
«Важный элемент поддержки малого бизнеса — страховая защита. В нашей стране культура страхования пока еще более развита в крупных компаниях, а малый и особенно микробизнес страхуется реже. Но, как показывают кейсы наших клиентов сегмента ММБ, столкнувшихся с неприятностями, не будь у них страховки, многие из них потеряли бы свой бизнес. Специально для малого бизнеса мы разработали комплексную программу „Защита 360°“, которая позволяет предпринимателю самому выбирать, от каких рисков страховаться».
Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:
«Бизнесу всегда крайне важно на любой стадии своего развития чувствовать себя под защитой и не опасаться нештатных ситуаций. В этом поможет страхование. Специально для малого бизнеса СберСтрахование разработала комплексную защиту. Такая страховка удобна: клиенту достаточно оформить один полис, чтобы получить универсальную защиту. По данным СберСтрахования, в Башкирии и Свердловской области представители малого бизнеса активно интересуются комплексным страхованием: эти регионы входят в топ-10, где предприниматели сегмента ММБ чаще других выбирают такую защиту».
Алексей Грищенко, исполняющий обязанности генерального директора АО «Деловая среда»:
«Благодаря сервису дистанционной регистрации бизнеса, через который только за первые пять месяцев 2023 года свое дело оформили порядка 60 тысяч человек, мы можем отслеживать тренды предпринимательской активности россиян. Одна из них — сохранение интереса к созданию своего бизнеса у молодежи. Так, на людей, открывших ИП или ООО в возрасте от 18 до 35 лет, с января по май 2023 года пришлось 44%. Больше всего таких предпринимателей оказалось в Удмуртии, Оренбургской области, Чувашии и Дагестане».
По данным СберСтрахования, всё более популярной становится комплексная программа для малого бизнеса «Защита 360°»: в 2023 году оформлено уже 13 тыс. полисов. Программа «Защита 360°» позволяет застраховать всё необходимое в одном полисе. В программе 4 блока — страхование активов, финансов, сотрудников и гражданской ответственности. Предприниматель может выбрать те блоки, которые наиболее релевантны для его сферы деятельности, либо сразу все. В каждом блоке можно установить оптимальный размер страхового покрытия (от 500 тыс. до 5 млн рублей) и подключить дополнительные опции.