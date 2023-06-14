Эксперты говорят о ежегодном расширении видов медпомощи по ОМС

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
Граждане РФ могут не только выбрать страховую медицинскую компанию из перечня действующих в регионе, но и менять её. Это можно делать не чаще раза в год, пишет kp.ru.
Выбрать можно и поликлинику, причём не только государственную — в системе ОМС работают и частные медицинские центры. Полный список медучреждений, участвующих в программе, доступен на сайтах территориальных фондов ОМС.
Имея полис ОМС, можно бесплатно проходить дорогостоящие сложные диагностические процедуры: МРТ, КТ, ангиографию, позитронно-эмиссионную томографию и не только. Причём ожидание их не должно длиться месяцами: очередь на рентген, маммографию, УЗИ, КТ, МРТ не должна превышать 14 рабочих дней со дня назначения врачом. Срок уменьшается, если есть подозрение на онкологические заболевания.
Отмечается, что борьбе с онкологией в системе уделяется особое внимание. В ОМС входят различные схемы терапии и операции по удалению опухолей.
«В рамках федерального проекта „Борьба с онкологическими заболеваниями“ в российских регионах создаются центры лучевой и протонной терапии», — сообщил председатель ФФОМС Илья Баланин.
Список высокотехнологичных видов медицинской помощи, которую можно получить по полису обязательного медстрахования, ежегодно расширяется. В 2023 году в него включили операции по одномоментной замене всей аорты сердца, трансплантацию комплекса органов и другие.
К концу текущего года число бесплатных процедур ЭКО на 18% превысит прошлогодний показатель, их сделают более 89 500.
Наконец, ОМС позволяет лечить зубы и заболевания полости рта.
Ещё одно важное направление работы системы ОМС — диспансеризация. Она предусматривает обследование сердечно-сосудистой системы, онкоскрининги, проверку на факторы сахарного диабета.