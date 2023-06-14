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Эксперты говорят о ежегодном расширении видов медпомощи по ОМС

14 июня 2023, 16:42
В Российской Федерации 30 лет работает система обязательного медицинского страхования. Журналисты «Комсомольской правды» выяснили, какие услуги доступны россиянам по полису ОМС.

Граждане РФ могут не только выбрать страховую медицинскую компанию из перечня действующих в регионе, но и менять её. Это можно делать не чаще раза в год, пишет kp.ru.

Выбрать можно и поликлинику, причём не только государственную — в системе ОМС работают и частные медицинские центры. Полный список медучреждений, участвующих в программе, доступен на сайтах территориальных фондов ОМС.

Имея полис ОМС, можно бесплатно проходить дорогостоящие сложные диагностические процедуры: МРТ, КТ, ангиографию, позитронно-эмиссионную томографию и не только. Причём ожидание их не должно длиться месяцами: очередь на рентген, маммографию, УЗИ, КТ, МРТ не должна превышать 14 рабочих дней со дня назначения врачом. Срок уменьшается, если есть подозрение на онкологические заболевания.

Отмечается, что борьбе с онкологией в системе уделяется особое внимание. В ОМС входят различные схемы терапии и операции по удалению опухолей.

«В рамках федерального проекта „Борьба с онкологическими заболеваниями“ в российских регионах создаются центры лучевой и протонной терапии», — сообщил председатель ФФОМС Илья Баланин.

Список высокотехнологичных видов медицинской помощи, которую можно получить по полису обязательного медстрахования, ежегодно расширяется. В 2023 году в него включили операции по одномоментной замене всей аорты сердца, трансплантацию комплекса органов и другие.

К концу текущего года число бесплатных процедур ЭКО на 18% превысит прошлогодний показатель, их сделают более 89 500.

Наконец, ОМС позволяет лечить зубы и заболевания полости рта.

Ещё одно важное направление работы системы ОМС — диспансеризация. Она предусматривает обследование сердечно-сосудистой системы, онкоскрининги, проверку на факторы сахарного диабета.

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