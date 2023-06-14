Денис Буцаев подписал соглашение с Чукоткой по проектам ТКО

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
По словам Дениса Буцаева, стороны будут сотрудничать в отрасли обращения с отходами, в том числе в рамках реализации федпроекта «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология». Он отметил, что стороны договорились о совместной реализации в регионе инвестпроектов, в том числе с использованием концессионных соглашений, пишет vostokmedia.com.
В договоре сказано о том, что будут найдены источники финансирования проектов, рассмотрены возможности предоставления РЭО мер поддержки, а также будут налажены информационное взаимодействие и поддержка в вопросах организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Глава Чукотки Владислав Кузнецов отметил, что заключенный договор даст возможность начать в регионе формирование инфраструктуры по сортировке и утилизации ТКО. С помощью использования механизма концессионных соглашений можно ускорить реализацию проекта и быстрее приступить к решению вопроса о мусорных полигонах. На сегодняшний день уже заключены соглашения с инвестором о строительстве и эксплуатации в Певеке комплекса по обращению с отходами мощностью полторы тысячи тонн в год.