Денис Буцаев подписал соглашение с Чукоткой по проектам ТКО

Глава Чукотки Владислав Кузнецов отметил, что заключенный договор даст возможность начать в регионе формирование инфраструктуры по сортировке и утилизации ТКО. С помощью использования механизма концессионных соглашений можно ускорить реализацию проекта и быстрее приступить к решению вопроса о мусорных полигонах. На сегодняшний день уже заключены соглашения с инвестором о строительстве и эксплуатации в Певеке комплекса по обращению с отходами мощностью полторы тысячи тонн в год.