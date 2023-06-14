«Дармоеды»: жители Башкирии раскритиковали Настю Ивлееву после ее выступления в Уфе

Как известно, в этом году на День рождения Уфы праздничные мероприятия проводились по всему городу. Если фестиваль блогеров проходил в амфитеатре у конгресс-холла «Торатау», то в парке «Кашкадан» выступали другие артисты. Например, Альбина Н. проинформировала, что в это же время в парке «пела Татьяна Ефремова из Казани и говорила, что надо знать молодежи свой родной язык».