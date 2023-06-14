«Дармоеды»: жители Башкирии раскритиковали Настю Ивлееву после ее выступления в Уфе

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В Уфе 12 июня состоялся фестиваль «Блогеры России». В качестве гостей были приглашены 13-летняя Милана Хаметова, певица ESMI и известная российская блогерка Анастасия Ивлеева. В адрес последней от более старшего поколения сыпались не самые приятные комментарии и оскорбления, публиковать которые мы не станем по этическим соображениям.
Однако в основном пользователей интересовал извечный вопрос: «Что полезного для общества делают блогеры?».
— Чем они знамениты? Что они сделали для страны??? — пишет Руслан Н.
— Гнать надо этих халявщиков, дармоеды, — заявляет Павел Г.
— Уберите эту Ивлееву с медиа и с экранов, и таких же, как она! Чему она может научить??? Рекламировать? Или гонять без правил и не платить штрафы? Хвастаться такой жизнью своей на зависть всем??? — негодует Гульнара Г.
Елена И. и вовсе считает, что фестиваль и появлением блогеров наносит детям вред, потому она предлагает «приглашать на такие мероприятия наших лауреатов, призеров разных международных конкурсов, олимпиад».
— Ну вот поэтому даже уже с 1-го класса дети не хотят учиться, а мечтают стать блогерами и жить халявно, — добавила Елена И.
Как известно, в этом году на День рождения Уфы праздничные мероприятия проводились по всему городу. Если фестиваль блогеров проходил в амфитеатре у конгресс-холла «Торатау», то в парке «Кашкадан» выступали другие артисты. Например, Альбина Н. проинформировала, что в это же время в парке «пела Татьяна Ефремова из Казани и говорила, что надо знать молодежи свой родной язык».
Выбором выступающих осталась недовольна Люция Х. Женщина поинтересовалась, почему на фестивале «Блогеры России» не выступали заслуженные артисты республики Башкортостан.
Вступились за блогеров, некоторым из которых нет и 18 лет, немногие.
— Смешно наблюдать за бомжами в комментариях, которые пытаются оправдать свою несостоятельность и никчемность, оскорбляя блогеров, которые зарабатывают в месяц больше, чем три поколения этих комментаторов вместе взятые, — написал Анатолий С.
— Спасибо Насте за позитив! — Наталья М.
Между тем, сама Анастасия Ивлеева в своих социальных сетях поблагодарила уфимцев за прием и назвала горожан «лучезарными, светлейшими и позитивнейшими людьми».