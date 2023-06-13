В Уфе квартал на улице Менделеева будет застроен высотками

Ратмир Мавлиев утвердил проект планировки и проект межевания территории в Зеленой роще рядом, а именно в квартале улиц Менделеева, Обской, Красноводской и Минигали Губайдуллина. Постановление с подписью мэра Уфы опубликовано на сайте городской администрации.