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В Уфе квартал на улице Менделеева будет застроен высотками

13 июня 2023, 16:25
Фото: 1MI

Мэр Уфы Мавлиев утвердил проект застройки высотками квартала на улице Менделеева

Соответствующий проект планировки и межевания территории утвердил сегодня, 13 июня, мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Ратмир Мавлиев утвердил проект планировки и проект межевания территории в Зеленой роще рядом, а именно в квартале улиц Менделеева, Обской, Красноводской и Минигали Губайдуллина. Постановление с подписью мэра Уфы опубликовано на сайте городской администрации.

Известно, на участке площадью в 6 гектаров планируется построить четыре жилых дома высотой от 8 до 14 этажей, общая площадь квартир составит 39,7 тысячи кв. метров. Далее, в квартале возведут детский сад на 334 места и подземную парковку, рассчитанную на 219 автомобилей.

Отметим, что для строительства нового квартала будут снесены двухэтажные старые дома, сараи и металлические гаражи.

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#Элина Сайфранова#Общество#Новости Уфы#Строительство жилья#Строительство#Застройка#ЖК
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