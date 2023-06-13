В Уфе квартал на улице Менделеева будет застроен высотками

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Ратмир Мавлиев утвердил проект планировки и проект межевания территории в Зеленой роще рядом, а именно в квартале улиц Менделеева, Обской, Красноводской и Минигали Губайдуллина. Постановление с подписью мэра Уфы опубликовано на сайте городской администрации.
Известно, на участке площадью в 6 гектаров планируется построить четыре жилых дома высотой от 8 до 14 этажей, общая площадь квартир составит 39,7 тысячи кв. метров. Далее, в квартале возведут детский сад на 334 места и подземную парковку, рассчитанную на 219 автомобилей.
Отметим, что для строительства нового квартала будут снесены двухэтажные старые дома, сараи и металлические гаражи.