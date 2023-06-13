В центре Уфы заблудилась косуля, которую потянуло к знаниям и привело в школу

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В Уфе в очередной раз заметили дикое животное, если ранее в Уфу регулярно наведывались лоси, то сегодня в центре города появилась косуля. Она пришла к школе под номером 89 по улице Комсомольская.
На видео животное робко обходит здание по периметру, не слишком пугаясь зрителей, которые заметили ее тягу к знаниям.
Напомним, в канун Дня города в Уфе на Индустриальном шоссе были замечены два молодых лося, которые чинно прогуливались по трамвайным путям близ стадиона имени легендарного летчика Николая Гастелло. «нашествие» лосей ранее комментировали специалисты, о случаях появления диких животных в городе необходимо сообщать по номеру 112.