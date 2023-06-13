mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Изображение материала

В центре Уфы заблудилась косуля, которую потянуло к знаниям и привело в школу

13 июня 2023, 09:25
Фото: 1MI

Дикая косуля попала на видео у школы № 89 в центре Уфы

В Уфе продолжается настоящее нашествие лесных гостей, об очередной гостье сообщил telegram-канал UFA_RB 13 июня.

В Уфе в очередной раз заметили дикое животное, если ранее в Уфу регулярно наведывались лоси, то сегодня в центре города появилась косуля. Она пришла к школе под номером 89 по улице Комсомольская.

На видео животное робко обходит здание по периметру, не слишком пугаясь зрителей, которые заметили ее тягу к знаниям.

Видео: telegram-канал @UFA_RB

Напомним, в канун Дня города в Уфе на Индустриальном шоссе были замечены два молодых лося, которые чинно прогуливались по трамвайным путям близ стадиона имени легендарного летчика Николая Гастелло. «нашествие» лосей ранее комментировали специалисты, о случаях появления диких животных в городе необходимо сообщать по номеру 112.

Нашествие лосей в Уфе: животные продолжают создавать опасность для жителей
Узнать подробнее
Читайте также:
Ученый объяснил нашествие лосей на дорогах Уфы
#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Новости Уфы#Видео
Подпишитесь
«Все дохлые»: в Башкирии пасечники вновь рассказали о массовой гибели пчел
Сегодня, 09:19
Каким будет лето в Башкирии в 2023 году
Сегодня, 06:33
«Кайфанула донельзя»: Настя Ивлеева поделилась впечатлениями от Уфы и уфимцев
Сегодня, 05:28
Вторая попытка: проект крематория в Уфе повторно направили на госэкспертизу
Сегодня, 08:17
Уголовное дело возбуждено в истории с загнивающим детсадом в Башкирии
Сегодня, 07:36
Сердце гиганта: как работает ЛПДС «Нурлино», одна из крупнейших в «Транснефть — Урал»
8 июня 11:29