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В мэрии Уфы произошли кадровые перестановки и появился новый главный архитектор

13 июня 2023, 11:17
Фото: 1MI

Главным архитектором Уфы стал кандидат экономических наук и экс-глава УКС Хайруллин

О новом кадровом назначении сообщили в пресс-службе мэрии Уфы 13 июня.

Стало известно, что управление архитектуры и градостроительства мэрии Уфы возглавит уже бывший руководитель другого управления администрации — капитального строительства. УКС администрации Уфы кандидат экономических наук Руслан Хайруллин возглавлял с конца сентября 2022 года.

Сегодня Хайруллин назначен новым начальником управления архитектуры и градостроительства, на этой должности он заменит Ильдара Хабибуллина, сообщила пресс-служба мэрии.

Однако важно отметить, что за плечами у Хайруллина на только экономическое образование, также он является дипломированным специалистом по направлению «Промышленное и гражданское строительство». Интересный факт в послужном списке Хайруллина — участие в проектировании медицинского кластера в Сколково.

Напомним, не так давно стало известно о том, что уфимский бизнес-шериф Дамир Галиуллин добровольно ушел в отставку со своего поста.

В мэрии Уфы сменился начальник управления капитального строительства
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#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Новости Уфы
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