В мэрии Уфы произошли кадровые перестановки и появился новый главный архитектор

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Стало известно, что управление архитектуры и градостроительства мэрии Уфы возглавит уже бывший руководитель другого управления администрации — капитального строительства. УКС администрации Уфы кандидат экономических наук Руслан Хайруллин возглавлял с конца сентября 2022 года.
Сегодня Хайруллин назначен новым начальником управления архитектуры и градостроительства, на этой должности он заменит Ильдара Хабибуллина, сообщила пресс-служба мэрии.
Однако важно отметить, что за плечами у Хайруллина на только экономическое образование, также он является дипломированным специалистом по направлению «Промышленное и гражданское строительство». Интересный факт в послужном списке Хайруллина — участие в проектировании медицинского кластера в Сколково.
Напомним, не так давно стало известно о том, что уфимский бизнес-шериф Дамир Галиуллин добровольно ушел в отставку со своего поста.