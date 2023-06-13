В мэрии Уфы произошли кадровые перестановки и появился новый главный архитектор

Однако важно отметить, что за плечами у Хайруллина на только экономическое образование, также он является дипломированным специалистом по направлению «Промышленное и гражданское строительство». Интересный факт в послужном списке Хайруллина — участие в проектировании медицинского кластера в Сколково.