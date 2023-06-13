В чем опасность китайских самосвалов для российских дорог

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Несколько лет назад доля китайских грузовых машин на отечественном рынке не превышала 25%. На сегодняшний день рынок самосвалов на 2/3 занимают грузовики из Китая. Значительный рост обусловлен прежде всего поддержкой правительства КНР экспорта. Помимо этого, китайский автопром в текущем году перешёл на экологический стандарт «Евро-6», в связи с этим более 150 000 машин более низкого класса необходимо продать, пишет редакция Inkazan.ru.
Как отметил руководитель центра «УралКам» Алексей Попшой, у китайских самосвалов большие кузова, из-за чего машины регулярно ездят с перегрузом. Это наносит значительный вред дорожному покрытию.
В то же время некоторые эксплуатанты приобретают технику, которая не подходит для определенных направлений использования. В частности, её могут задействовать на стройках в черте города. Большегрузы разрушают дороги, и городским властям приходится вкладывать больше средств в их ремонт.
Попшой отметил слабость тормозной системы китайских грузовиков. При перегрузке увеличивается тормозной путь, а сами машины труднее управляются. Это часто становится причиной ДТП.
Так, в мае текущего года на трассе Ростов — Азов произошла авария с участием двух китайских зерновозов. Один из грузовиков FAW врезался в стоящий у обочины грузовик той же марки. Перед этим на Урале грузовой автомобиль производства КНР врезался в легковую машину, тогда были травмированы двое детей, сидевших на заднем сиденье.
Есть проблемы с ремонтом и обслуживанием китайских грузовых машин. В автосервисах просто нет специальных каталогов автокомпонентов для некоторых из них. Также в ряде городов нет возможности гарантированного обслуживания отдельных китайских грузовиков.
Наблюдается дефицит деталей. Попшой напомнил, что в пандемийные годы некоторые запчасти шли заказчикам по три месяца, а в это время транспорт простаивал. Наконец, Попшой заявил о технических проблемах китайской грузовой автотехники. Он выделил проблемную электрику, холодную кабину и неустойчивость к влаге и гниению. Также у них слабая ходовая часть: от ТО до ТО — 50 тысяч км, причем проблема в том, что у них выходит из строя ось, и если заказывать ее, то под конкретным номером может прийти абсолютно другой размер.