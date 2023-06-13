В чем опасность китайских самосвалов для российских дорог

Наблюдается дефицит деталей. Попшой напомнил, что в пандемийные годы некоторые запчасти шли заказчикам по три месяца, а в это время транспорт простаивал. Наконец, Попшой заявил о технических проблемах китайской грузовой автотехники. Он выделил проблемную электрику, холодную кабину и неустойчивость к влаге и гниению. Также у них слабая ходовая часть: от ТО до ТО — 50 тысяч км, причем проблема в том, что у них выходит из строя ось, и если заказывать ее, то под конкретным номером может прийти абсолютно другой размер.