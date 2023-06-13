Школьницу обнаружили мертвой в Башкирии

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
По данным издания праздничный день 12 июня в Башкирии стал трагическим для семьи из Дюртюлинского района. Там родители, воспитывавшие троих детей, вернулись домой и обнаружили свою дочь без признаков жизни. Девочка выпустилась из 9 класса школы. Известно, что семья числилась благополучной и по предварительной версии источника издания в правоохранителей, девочка ушла из жизни добровольно.
Также собеседник издания также уточнил, что в причинах и обстоятельствах смерти подростка будут разбираться правоохранители — в данный момент проводится проверка.