Школьницу обнаружили мертвой в Башкирии

По данным издания праздничный день 12 июня в Башкирии стал трагическим для семьи из Дюртюлинского района. Там родители, воспитывавшие троих детей, вернулись домой и обнаружили свою дочь без признаков жизни. Девочка выпустилась из 9 класса школы. Известно, что семья числилась благополучной и по предварительной версии источника издания в правоохранителей, девочка ушла из жизни добровольно.