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Школьницу обнаружили мертвой в Башкирии

13 июня 2023, 11:03
Фото: 1MI

Кто обнаружил мертвую школьницу в Башкирии: подробности трагедии

О трагедии со ссылкой на собственный источник в органах сообщил ИА «Башинформ» 13 июня.

По данным издания праздничный день 12 июня в Башкирии стал трагическим для семьи из Дюртюлинского района. Там родители, воспитывавшие троих детей, вернулись домой и обнаружили свою дочь без признаков жизни. Девочка выпустилась из 9 класса школы. Известно, что семья числилась благополучной и по предварительной версии источника издания в правоохранителей, девочка ушла из жизни добровольно.

Также собеседник издания также уточнил, что в причинах и обстоятельствах смерти подростка будут разбираться правоохранители — в данный момент проводится проверка.

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#Башкортостан#Происшествия#18+#Новости Башкирии#Ирина Деревянчук
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