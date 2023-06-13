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Башкирию накроют заморозки в июне

13 июня 2023, 03:37
Фото: 1MI

Заморозки и грозы придут в Башкирию уже на этой неделе

Температура воздуха в республике в ближайшие дни понизится вплоть до минусовых показателей, сообщает Башгидрометцентр

Сегодня, 13 июня, температура воздуха ночью составит +5, +10°, в северных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -3°, днем +18, +23°. Существенных осадков не предвидится, по югу республики пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный умеренный, по югу порывы до сильного.

В среду, 14 июня, температура воздуха ночью +4, +9°, по югу до +14°, днем +21, +26°. В середине недели существенных осадков также не ожидается. Ветер северо-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного.

В четверг, 15 июня, температура воздуха ночью от +4 до +9°, по югу до +14°, днем синопики прогнозируют +21, +26°. Без существенных осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного.

#Азамат Нухов#Общество#Погода#Новости Башкирии#Дожди и грозы#Грозы#Похолодание#Мороз
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