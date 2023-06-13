Башкирию накроют заморозки в июне

Сегодня, 13 июня, температура воздуха ночью составит +5, +10°, в северных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -3°, днем +18, +23°. Существенных осадков не предвидится, по югу республики пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный умеренный, по югу порывы до сильного.