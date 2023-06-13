Башкирию накроют заморозки в июне

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Published Сегодня, 03:37
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Updated Сегодня, 05:29
Сегодня, 13 июня, температура воздуха ночью составит +5, +10°, в северных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -3°, днем +18, +23°. Существенных осадков не предвидится, по югу республики пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный умеренный, по югу порывы до сильного.
В среду, 14 июня, температура воздуха ночью +4, +9°, по югу до +14°, днем +21, +26°. В середине недели существенных осадков также не ожидается. Ветер северо-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного.
В четверг, 15 июня, температура воздуха ночью от +4 до +9°, по югу до +14°, днем синопики прогнозируют +21, +26°. Без существенных осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного.