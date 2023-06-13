«Не трогайте папу»: мужчины устроили драку на глазах у детей в Башкирии

В популярных городских сообществах второй столицы Башкирии города Стерлитамак 12 июня появилось видео, снятое накануне. Действие на видео происходит почти на детской площадке, мужчины конфликтуют по неясной причине, однако словесная перепалка быстро переходит в спарринг, причем не самый честный, один из мужчин бьет оппонента сзади, а тот падает наземь, чем серьезно пугает ребенка, который за кадром кричит «папа» и «не трогайте папу».