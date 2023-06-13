mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

Изображение материала

«Не трогайте папу»: мужчины устроили драку на глазах у детей в Башкирии

13 июня 2023, 06:04
Фото: 1MI

«Не трогайте папу!»: трое мужчин подрались на детской площадке в Стерлитамаке

Видео драки, которую можно назвать и массовой, разлетелось по соцсетям 12 июня.
Сюжет
Дети

В популярных городских сообществах второй столицы Башкирии города Стерлитамак 12 июня появилось видео, снятое накануне. Действие на видео происходит почти на детской площадке, мужчины конфликтуют по неясной причине, однако словесная перепалка быстро переходит в спарринг, причем не самый честный, один из мужчин бьет оппонента сзади, а тот падает наземь, чем серьезно пугает ребенка, который за кадром кричит «папа» и «не трогайте папу».

В комментариях к видео местные жители спорят о причинах произошедшего и ряд комментаторов сообщают о том, что якобы один из мужчин приставал к детям, а молодым отцам это не понравилось. В любом случае объективную картину происшествия по видео не восстановить.

— Не знаю кто прав, кто виноват, но на глазах у детей такое вытворять нельзя! Людям нужно научиться разговаривать, так по неосторожности можно убить человека! — резонно отмечает один из комментаторов.

Mkset обратился за комментариями о данном инциденте в пресс-службу МВД по Башкирии, ге корреспонденту сообщили, что в ведомство информации о данном происшествии не поступало, но узнав об инциденте правоохранители проводят проверку.

Массовую драку подростков в парке Уфы засняли на видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Видео жестокой драки двух школьников в Башкирии попало в сеть
#Ирина Деревянчук#Дети#Общество#Новости Башкирии#18+#Видео
Подпишитесь
Раскрыта смертность в Башкирии с начала 2023 года
Сегодня, 05:08
Башкирию накроют заморозки в июне
Сегодня, 03:37
«Кайфанула донельзя»: Настя Ивлеева поделилась впечатлениями от Уфы и уфимцев
Сегодня, 05:28
В Уфе открыли парк «Нефтехимиков» после реконструкции
Вчера, 12:18
На 19 миллионов рублей подорожало благоустройство аллеи перед Театром кукол в Уфе
Вчера, 09:28
Сердце гиганта: как работает ЛПДС «Нурлино», одна из крупнейших в «Транснефть — Урал»
8 июня 11:29