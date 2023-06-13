«Не трогайте папу»: мужчины устроили драку на глазах у детей в Башкирии

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
В популярных городских сообществах второй столицы Башкирии города Стерлитамак 12 июня появилось видео, снятое накануне. Действие на видео происходит почти на детской площадке, мужчины конфликтуют по неясной причине, однако словесная перепалка быстро переходит в спарринг, причем не самый честный, один из мужчин бьет оппонента сзади, а тот падает наземь, чем серьезно пугает ребенка, который за кадром кричит «папа» и «не трогайте папу».
В комментариях к видео местные жители спорят о причинах произошедшего и ряд комментаторов сообщают о том, что якобы один из мужчин приставал к детям, а молодым отцам это не понравилось. В любом случае объективную картину происшествия по видео не восстановить.
— Не знаю кто прав, кто виноват, но на глазах у детей такое вытворять нельзя! Людям нужно научиться разговаривать, так по неосторожности можно убить человека! — резонно отмечает один из комментаторов.
Mkset обратился за комментариями о данном инциденте в пресс-службу МВД по Башкирии, ге корреспонденту сообщили, что в ведомство информации о данном происшествии не поступало, но узнав об инциденте правоохранители проводят проверку.