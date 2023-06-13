Уфагормолзавод принял участие в мероприятиях в честь празднования Дня города в Уфе

Так, в этом году гостей праздничных мероприятий развлекали аниматоры в ростовых костюмах котят и молочного кувшинчика. Дети и взрослые остались под большим впечатлением от необычных героев. Те же с радостью общались с гостями и охотно позировали на совместных фото.