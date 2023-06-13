Уфагормолзавод принял участие в мероприятиях в честь празднования Дня города в Уфе

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Жители республики хорошо знают продукцию компании. Большим спросом пользуется продукция компании, выпускаемая под брендами «Молочный фермер», «Молочная крепость», «Два котенка».
Так, в этом году гостей праздничных мероприятий развлекали аниматоры в ростовых костюмах котят и молочного кувшинчика. Дети и взрослые остались под большим впечатлением от необычных героев. Те же с радостью общались с гостями и охотно позировали на совместных фото.
Особый интерес со стороны уфимцев и гостей башкирской столицы вызвала фирменная палатка с продукцией Уфагормолзавода. К ней выстроилась длинная очередь. Все хотели бесплатно попробовать вкусные йогурты в кувшинах, кефир, а также новинку — творожную массу в стаканчиках.
Стоит отметить, что это не первый раз, когда Уфагормолзавод принимает участие в подобных мероприятиях. Так, ранее предприятие со своей продукцией неоднократно участвовало в фестивале «Молочная страна», который ежегодно посещают десятки тысяч человек.