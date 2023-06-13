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Уфагормолзавод принял участие в мероприятиях в честь празднования Дня города в Уфе

13 июня 2023, 09:45
Фото: УГМЗ
Днем ранее, 12 июня, в Уфе с размахом отметили День России и День города. Участие в праздничных мероприятиях, среди которых были концерты, фестивали и встречи с блогерами, приняли многие региональные предприятия, в числе которых был и Уфагормолзавод.

Жители республики хорошо знают продукцию компании. Большим спросом пользуется продукция компании, выпускаемая под брендами «Молочный фермер», «Молочная крепость», «Два котенка».

Так, в этом году гостей праздничных мероприятий развлекали аниматоры в ростовых костюмах котят и молочного кувшинчика. Дети и взрослые остались под большим впечатлением от необычных героев. Те же с радостью общались с гостями и охотно позировали на совместных фото.

Фото: УГМЗ

Особый интерес со стороны уфимцев и гостей башкирской столицы вызвала фирменная палатка с продукцией Уфагормолзавода. К ней выстроилась длинная очередь. Все хотели бесплатно попробовать вкусные йогурты в кувшинах, кефир, а также новинку — творожную массу в стаканчиках.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Уфагормолзавод принимает участие в подобных мероприятиях. Так, ранее предприятие со своей продукцией неоднократно участвовало в фестивале «Молочная страна», который ежегодно посещают десятки тысяч человек.

Фото: УГМЗ
#Общество#Город
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