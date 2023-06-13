Тимур Хакимов провел презентацию Башкортостана в Китае

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
В рамках презентации, прошедшей на площадке Китайской торговой палаты по экспорту и импорту Тимур Хакимов подчеркнул, что современные отношения России и Китая основываются на прочном фундаменте долговременного и надежного сотрудничества.
«Наша республика поддерживает торгово-экономические связи со 112 странами, внешнеторговый оборот с которыми в прошлом году превысил 5,1 млрд. долларов. Китай занимает 1 место во внешнеторговом обороте Республики Башкортостан с долей 28,6%», — сообщил Тимур Хакимов.
Он привел статистику взаимного товарооборота Башкортостана и Китая. За три месяца 2023 года он увеличился на 34,6% и составил 324 млн. долларов США.
«Мы видим большой потенциал для того, чтобы эти показали увеличить. Тем более, что Башкортостан зарекомендовал себя как открытый и надежный партнер, привлекательный для жизни, работы и ведения бизнеса. По качеству деловой среды и комфорту предпринимательской деятельности мы входим в 5-ку российских регионов-лидеров», — сказал президент ТПП РБ.
Подробно Тимур Хакимов рассказал об отраслях экономики региона: промышленном секторе, нефтяном машиностроении, лесопромышленном комплексе, сельскохозяйственном секторе.
Отдельно были представлены туристские ресурсы. Подробно Тимур Хакимов представил инвесторам инструменты поддержки бизнеса. В частности, льготное налогообложение и инфраструктурный «кэшбэк».
Тимур Хакимов пригласил представителей Китайской Народной Республики на предстоящие международные форумы и юбилейные торжества в Башкортостан и поблагодарил за участие в V Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2023».
По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между ТПП РБ и Китайской торговой палате по экспорту и импорту. Бизнес-делегация РБ провела встречи с заинтересованными предприятиями.