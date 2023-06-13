Тимур Хакимов провел презентацию Башкортостана в Китае

Тимур Хакимов пригласил представителей Китайской Народной Республики на предстоящие международные форумы и юбилейные торжества в Башкортостан и поблагодарил за участие в V Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2023».

По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между ТПП РБ и Китайской торговой палате по экспорту и импорту. Бизнес-делегация РБ провела встречи с заинтересованными предприятиями.