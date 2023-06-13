Скандальный экс-первый зампрокурора Башкирии решил оспорить приговор на 17 лет тюрьмы

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Стало известно о том, что защита бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова, которого не так давно за взяточничество приговорили к 17 годам и к огромному штрафу в 40 млн рублей, будет обжаловать приговор. Информацию «Ъ-Уфа» получил от адвоката Олега Бессонова, который защищает Горбунова. Примечательно, что сторона обвинения в суде запрашивала Горбунову 19 лет лишения свободы и штрафу в 80 млн руб.
Дата судебного заседания, которое должно состояться в Московском городском суде пока что не назначена.
Напомним, в 2018 году СКР возбудил несколько уголовных дел по фактам получения и передачи взяток башкирскими прокурорами, предпринимателями и чиновниками. В октябре Олега Горбунова задержали в московском аэропорту Шереметьево при вылете в Германию.
Помимо Олега Горбунова по делу проходили еще пятеро фигурантов, включая экс-прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина, высокопоставленного правоохранителя из прокуратуры Артура Шаретдинова, который тогда руководил управлением по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью башкирской прокуратуры, а также адвоката Рашида Сафеева и двоих предпринимателей, Феима Мухитова и Вадима Рамазанова.