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Скандальный экс-первый зампрокурора Башкирии решил оспорить приговор на 17 лет тюрьмы

13 июня 2023, 13:01
Фото: 1MI

Экс-первый зампрокурора Башкирии Олег Горбунов оспорит свой приговор на 17 лет тюрьмы

О подаче апелляционной жалобы на приговор адвокат Горбунова рассказал «Ъ-Уфа» 13 июня.

Стало известно о том, что защита бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова, которого не так давно за взяточничество приговорили к 17 годам и к огромному штрафу в 40 млн рублей, будет обжаловать приговор. Информацию «Ъ-Уфа» получил от адвоката Олега Бессонова, который защищает Горбунова. Примечательно, что сторона обвинения в суде запрашивала Горбунову 19 лет лишения свободы и штрафу в 80 млн руб.

Дата судебного заседания, которое должно состояться в Московском городском суде пока что не назначена.

Напомним, в 2018 году СКР возбудил несколько уголовных дел по фактам получения и передачи взяток башкирскими прокурорами, предпринимателями и чиновниками. В октябре Олега Горбунова задержали в московском аэропорту Шереметьево при вылете в Германию.

Помимо Олега Горбунова по делу проходили еще пятеро фигурантов, включая экс-прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина, высокопоставленного правоохранителя из прокуратуры Артура Шаретдинова, который тогда руководил управлением по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью башкирской прокуратуры, а также адвоката Рашида Сафеева и двоих предпринимателей, Феима Мухитова и Вадима Рамазанова.

Экс-первого зампрокурора Башкирии Олега Горбунова могут приговорить к 19 годам тюрьмы
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#Ирина Деревянчук#Приговор#Суд#Общество#Новости Башкирии
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