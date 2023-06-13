Скандальный экс-первый зампрокурора Башкирии решил оспорить приговор на 17 лет тюрьмы

Стало известно о том, что защита бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова, которого не так давно за взяточничество приговорили к 17 годам и к огромному штрафу в 40 млн рублей, будет обжаловать приговор. Информацию «Ъ-Уфа» получил от адвоката Олега Бессонова, который защищает Горбунова. Примечательно, что сторона обвинения в суде запрашивала Горбунову 19 лет лишения свободы и штрафу в 80 млн руб.