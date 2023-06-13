Каким будет лето в Башкирии в 2023 году

Остаток первого летнего месяца в республике обещает быть теплым. Постепенное потепление начнется уже на этой неделе, дневная температура до ближайших выходных будет колебаться в пределах от 21 до 26 градусов, однако ночи будут весьма и весьма прохладными — от 4 до 9 градусов. «Пик» потепления придется на 17 июня и такая погода в республике сохранится приблизительно до 25 чисел. После указанной даты зарядят дожди, а дневная температура в конце месяца составит от 18 до 19 градусов, но ночью станет теплее, от 13 до 14 градусов.