Каким будет лето в Башкирии в 2023 году

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Башкирское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовало прогноз на все лето 2023 года. И по нему температурных аномалий в виде жары в республике не обещают, как и каких-либо нестандартных прогнозов по осадкам — они будут, но в пределах нормы, но не везде.
Остаток первого летнего месяца в республике обещает быть теплым. Постепенное потепление начнется уже на этой неделе, дневная температура до ближайших выходных будет колебаться в пределах от 21 до 26 градусов, однако ночи будут весьма и весьма прохладными — от 4 до 9 градусов. «Пик» потепления придется на 17 июня и такая погода в республике сохранится приблизительно до 25 чисел. После указанной даты зарядят дожди, а дневная температура в конце месяца составит от 18 до 19 градусов, но ночью станет теплее, от 13 до 14 градусов.
Июль в Башкирии начнется с прохлады. Днем от 14 до 16 градусов и так до 5 числа. С 5 июля прогнозируется потепление до 22-23 градусов, с 11 же июля станет еще теплее, столбик термометра поднимется до отметки в 26 градусов. Дожди в этом месяце будут маловероятны, а теплая и сухая погода продержится до конца месяца.
Вероятностный прогноз на август следующий: на территории Башкирии обещают температуру от 15 до 19 градусов, осадки будут соответствовать норме, однако по югу республики дождей будет чуть несколько больше, чем обычно.