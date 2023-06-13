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РЭО обсудил с делегацией Вьетнама внедрение российских технологий обращения с ТКО

13 июня 2023, 20:14
Фото: reo.ru
Переход на российские технологии в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) поможет Вьетнаму снизить объемы полигонного захоронения на 20%. Об этом публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО) заявила на встрече с представителями Минприроды Вьетнама.

Как сообщает gorod55.ru, потенциальные партнеры обменялись опытом реализации проектов в отрасли обращения с отходами, договорились о взаимных визитах и предполагаемых совместных проектах.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал о ряде инициатив, которые были предложены вьетнамским партнерам. Он заявил, что отечественные производители в состоянии наладить выпуск и поставку контейнеров с датчиками загрузки, веса и местоположения, кроме того, возможна и локализация производства во Вьетнаме. Также глава РЭО предложил организовать поставку фандоматов, обеспечить прослеживаемость движения отходов с помощью датчиков на мусоровозах и контейнерах, призвал к обмену опытом рекультивации полигонов и строительству предприятий обращения с ТКО. Буцаев выразил надежду, что взаимодействие двух стран поможет создать во Вьетнаме эффективную систему обращения с отходами посредством использования российских разработок.

Отечественные производители и ППК «РЭО» также способны смоделировать и воплотить в жизнь систему обращения с отходами, учитывая климатические и иные особенности Вьетнама. Например, можно построить автоматические комплексы сортировки мусора, линии производства топлива RDF, систему компостирования в бетонных ваннах. Российский экологический оператор ранее успешно реализовывал крупные проекты строительства предприятий утилизации ТКО общей мощностью до одного миллиона тонн в год. Такой объем перерабатываемых отходов, как правило, образуется в любом среднестатическом мегаполисе.

Весомая доля отходов может быть направлена на строительство и ремонт городской инфраструктуры в качестве сырья (продукты компостирования), на изготовление товаров со стабильным рыночным спросом (ВМР) и производство электроэнергии (RDF).

В перечень инициатив российской стороны, направленных на создание комплексной системы обращения с ТКО во Вьетнаме, вошли также аудит существующей системы обращения с отходами, изучение действующей нормативно-правовой базы в области обращения с ТКО, создание актуальной системы обращения с отходами, в том числе разработка поправок к законам, формирование цифровой стратегии и механизмов финансового обеспечения отрасли, рекультивация эксплуатируемых полигонов.

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