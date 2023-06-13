РЭО обсудил с делегацией Вьетнама внедрение российских технологий обращения с ТКО

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал о ряде инициатив, которые были предложены вьетнамским партнерам. Он заявил, что отечественные производители в состоянии наладить выпуск и поставку контейнеров с датчиками загрузки, веса и местоположения, кроме того, возможна и локализация производства во Вьетнаме. Также глава РЭО предложил организовать поставку фандоматов, обеспечить прослеживаемость движения отходов с помощью датчиков на мусоровозах и контейнерах, призвал к обмену опытом рекультивации полигонов и строительству предприятий обращения с ТКО. Буцаев выразил надежду, что взаимодействие двух стран поможет создать во Вьетнаме эффективную систему обращения с отходами посредством использования российских разработок.