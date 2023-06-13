Прогноз: В 2023 году курс рубля будет колебаться в диапазоне «75-60-90»

Кроме того, Сухов заявил, что в ближайшие три года почти все иностранцы покинут российский финансовый бизнес, а общее число участников на этом рынке сократится на 50%. Он также обсудил сроки восстановления российской экономики до уровня, достигнутого до специальной операции, риски дефолтов компаний и сложности вывода денег в банки дружественных государств.