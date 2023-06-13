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Прогноз: В 2023 году курс рубля будет колебаться в диапазоне «75-60-90»

13 июня 2023, 13:59
Генеральный директор АКРА и бывший заместитель председателя Центрального банка, Михаил Сухов, поделился прогнозом, согласно которому в 2023 году курс рубля будет изменяться в соответствии с формулой «75-60-90».

Первая цифра представляет среднегодовой показатель, вторая и третья — минимальный и максимальный значения соответственно. Эту информацию он сообщил в интервью газете «Известия».

Кроме того, Сухов заявил, что в ближайшие три года почти все иностранцы покинут российский финансовый бизнес, а общее число участников на этом рынке сократится на 50%. Он также обсудил сроки восстановления российской экономики до уровня, достигнутого до специальной операции, риски дефолтов компаний и сложности вывода денег в банки дружественных государств.

Согласно прогнозу Сухова, ВВП России вернется к уровням, наблюдаемым в 2021 году, уже в следующем году, то есть в 2024 году. Кроме того, ожидается, что в 2023 году рост ВВП превысит 1%.

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